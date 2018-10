Vućić: Nisam dobio orden od Putina, počastvovan sam idejom

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije dobio orden od predsednika Rusije Vladimira Putina, ali da je ponosan na takvu mogućnost, kao i da bi to za njega bila ogromna satisfakcija za sve što je uradio.

„Ponosan sam na tu mogućnost i na to da Putin uopšte razmiljša o tome. Još uvek nisam dobio nikakav orden od predsednika Rusije, a ako bih dobio orden Svetog Aleksandra Nevskog, to će biti ogromna statisfakcija za sve što sam do sada uradio“, rekao je Vučić novinarima nakon obilaska novoizgrađene zgrade Centra za „Iks nož“ komentarišući medijske napise o tome da ga je odlikovao ruski predsednik.

Vučić je naveo da je orden Aleksandra Nevskog do sada dobilo šestoro Srba, među kojima su kralj Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić, te da je prošlo skoro sto godina otkako je poslednjem Srbinu dodeljeno to priznanje.

„Suviše sam mali za Karađorđevića i Pašića, onda vam je jasno koliko sam počastvovan takvom idejom“, rekao je predsednik.

