Vučić: Nisam zadovoljan razgovorima, priča kome pripada teritorija Kosova zatvorena za …

„Nisam zadovoljan. Imao sam dubinske razgovore sa ljudima koji o mnogo čemu odlučuju iz različitih glavnih gradova Zapada i čini mi se da oni tvrdo stoje na poštovanju principa očuvanja nezavisnosti Kosova i to je za nas veoma teško“, kazao je Vučić za RTS.

On je kazao da „zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju kome pripada teritorija Kosova, da tu priču smatraju zatvorenom“.

„Posle tri dana napornih i ne lakih susreta o kojima ne mogu previše da govorim za mene je zakljucak da, da bih pripremio platformu za gradjane moram da dobijem i podršku medjunarodne zajednice. To je za mene bilo razočaranje, razumeli smo poruku, naše je da nastavimo da radimo“, kazao je Vučić.

On je dodao da je na sastanku kazao da su „oni otvorili tu pandorinu kutiju 2008. godine ne postujući rezoluciju 1244″.“Već dugo vremena razgovaramo oko budućnosti Srbije i Kosova i Metohije i pokušavamno da pronadjemo kompromisno rešenje. Albanska strana radi svoj posao, medjunarodna zajednica svoj, a ja sam se trudio da dovedemo Srbiju do površine iz ambisa gde smo bili“, kazao je on.

Bilo bi nam lakše da pregovaramo sa Albancima ali to neće niko da dopusti

Vučić je kazao da bi Srbiji bilo lakše da direktno pregovara sa kosovskim Albancima o pitanju Kosova i Metohije ali da problem predstavljaju interesi nekih drugih sila.

„Srbiji je lakše da pregovara sa Tačijem ali neće to niko da pusti. Voleo bih kada bismo imali mogućnost da Srbi i Albanci razgovaraju, mi bismo lakše rešili naše probleme ali niko to neće da pusti“, kazao je Vučić za Radio-televiziju Srbije.

On je ocenio da je najveći problem Srbije u vezi sa pitanjem statusa Kosova i Metohije što Beograd o tome ne pregovara sa Albancima već sa onima koji su kako je rekao, stvorili nezavisu državu Kosovo.

Vučić je kazao da nikada nije prisustvovao „tajnim“ večerama sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem ali je i dodao da bi se „lakše“ dogovorio sa kosovskim Albancima nego sa predstavnicima medjunarodne zajednice.

Nemačka nam neće doneti papir sa pravno obavezujućim sporazumom

Predsednik Vučić izjavio je večeras da delegacija Nemačka koja treba da dodje u Srbiju neće doneti papir koji sadrži pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine.

Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da je suština da znamo šta Nemačka hoće a šta neće.

„Ja to znam ali o tome ne mogu da govorim“, kazao je predsednik Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je zadovoljan trudim i radom ali ne i rezultatima razgovora s zapadnim zvaničnicima prethodnih dana.

„Zadovoljan sam našim radom i trudom ali rezultatima nisam. Već duže vreme razgovaramo o budućnosti Srbije, o Kosovu… Pokušavamo da pronadjemo kompromisno rešenje, ali albanska strana radi svoj posao, a medjunarodna zajednica svoj. Nisam zadovoljan, jer zapadne sile tvrdo stoje na poštovanu očuvanja nezavidnosti Kosova“, naveo je Vučić u intervjuu Radio-televiziji Srbije.

Vučić je rekao da je generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu rekao da je Srbija „spremna na kompromis, ali ne i da žrtvuje sve svoje državne i nacionalne interese“.

Prema njegovim rečima, Srbija danas plaća cenu za odluke iz prošlosti, od kojih je neke, poput obraćanja Medjunarodnom sudu pravde, nazvao „kriminalnim“.

„Ništa nema džabe, plaćaćemo još dugo, biće velikih pritisaka s raznih strana“, naveo je predsednik Srbije i dodao da se Srbija i Srbi „čvrsto drže“ iako će biti teško.

(Beta)