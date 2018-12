Vučić o Đukanoviću, srpskoj „krivici“, odsustvu pravde

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje predsednika Crne Gore Mila Đukanovića o SPC i negativnom uticaju Srbije u regionu, te primetio da, metaforički, izgleda nikad nije dovoljno „gađati ga, u glavu“, ne bi li Srbija nekome bila manje opasna.

Vučić je, povodom TV istupanja Đukanovića rekao da je prvo pročitao šta je rečeno, ali da je potom odgledao emisiju.

“Na jednu stvar ću da se osvrnem. Srbija ničim nije na negativan način uticala na stvari u regionu. Sa Makedonijom imamo pristojne odnose iako ne moramo u svemu da budemo saglasni, sa BiH takođe imamo pristoje odnose, uprkos antagonizmu centralne vlasti I RS, I da se Srbija tu uvek ponašala fer – jasno je da pripadamo istom narodu kao I većina naroda u u RS, ali uvek smo podržavali integritet BiH. I ovo što je Dodik danas izneo, to I jeste negde I ljutnja na politiku koju vodim. Ali, Dodik razume I hvala mu što kaže da imamo najbolje odnose, jer Srbija tu politiku nije menjala”, rekao je on.

I to je korektan odnos prema BiH, rekao je Vučić, dodavši da ne zna šta još treba da uradimo.

“Trebalo je neko sa još više kamenja da me gađa ili ne znam šta da se dogodi, pa da Srbija ne bude dovoljno opasna za nekog drugog. Šta smo to nekoga povredili?”, rekao je on.

Upitao je da li je Srbija ta koja je zabranila ulaz u zemlju intelektualcima iz Crne Gore, onima što se ubijaju u Beču, mada su to kako je dodao, kriminalci.

“Mi smo kriminalcima zabranili da uđu na teritoriju Srbije, a oni onima koji drugačije misle, bilo da su intelektualci ili ne. I opet smo mi krivi. A za šta to?”, pita Vučić.

Dodao je I da nema nikakvih dodirnih tačaka ni nikakav upliv u to šta čini crkva, da je češće na udaru crkve on, nego “oni dole”, ali da sebi nikada neće da dozvoli da ružne reči govori o našoj crkvi.

Podsetio je da nedavno u Briselu bio na sastanku (ručak kod Mogerini) I da je bio sam – da su svi ostali ili priznali nezavisnost Kosova ili bi je priznali da nema Dodika u BiH.

“Niko mi nije odgovorio, ni Zvizdić, ni bilo ko tu. I svi to znaju. U BiH žale što nisu na putu ka NATO, I opet moram ja da reagujem I da kažem da to nije ta politika, da Srbija uopšte ne žali na NATO putu I nećemo da budemo na NATO putu. I mi se time ponosimo, sami hoćemo da čuvamo svoju zemlju, svoje nebo, svoju sigurnost”, rekao je Vučić.

A kad kažu, dodao je, da nema promene granica, „znate šta svi podrazumevaju pod tim u regionu – pa me onda pitajte zašto smo u teškoj situaciji“.

“Neko treba našem narodu da kaže – oni misle da ne sme da se menja činjenica da je Kosovo nezavisna država. I ne smete da uzmete ni metar od tog nezavisnosg Kosova zato što bi sutra nekom drugom to moglo da padne na pamet”, kaže Vučić.

A kad postavite pitanje – sve ste u pravu, ali kako ću ja nekom da objasnim da svi drugi na to imaju pravo, samo Srbi nikad I nigde nemaju to pravo…

“Ne mislim da išta ne treba da se menja, osim što treba da se postigne komprimis oko Kosova. Kako ću ja to da objasnim srpskom narodu? Kažite mi vi sa Zapada, s kojim argumentum da izađem pred srpski narod, sa kojim principom? Pustite to “udri Vučića u glavu svaki dan“…Super, tvrda glava, nije problem. Ali, onda vidite da tog principa nema”, rekao je on.

Ono što mi treba da razumemo jeste – da, tačno je nema principa, za nas će da važe nepostojeći principi, nikad neće biti pravični I pravdeni prema nama, a mi moramo da brinemo o budućnosti, jer smo već previše izgubili u prošlosti I svojom krivicom I tuđom, da čuvamo mir koliko god je to moguće, da razvijamo našu ekonomiju, naveo je Vučić.

Kako je rekao, mora da se ide ubrzanim korakom, da rast bude veći, da se još smanji javni dug.

„To jedini način da budemo uspešniji I da bolje ispunjavamo stvari koje pripadaju našim nacionalnim interesima“.

“Kad kažu ‘to je sve narod zaradio’, jeste, ali narod je zarađivao I 2008, ali rast je bio minus 3 ,1 a sada će 1. januara javni dug biti 48, sa 79, odsto BDP. Ne možete to da zaustavite u jednom danu, potrebne su teške reforme”, rekao je Vučić.

Moramo, kaže, da uradimo sa sobom ono što su mnogi veliki narodi radili kroz svoju istoriju, gledajući na trenutak samo, ne zaboravljajući, ali ostavljajući po strani tešku prošlost, ne praveći se da ne znaju da im je naneta nepravda, i okrenu se budućnosti i guraju stvari napred.

„To je budućnost Srbije. Ako ljudi misle da postoji drugačija politika, evo izvolite, kao što sam uvek rekao izbori, neka vas uvedu u mitove i legende, da mi Srbi treba da imate pola sveta pod sobom. Nemam problema s tim“, rekao je predsednik Srbije.

Kako kaže, zahvalan je Dodiku, jer je uvek bio fer I govorio: ”Nisam s Vučićem uvek u ljubavi, ali on je najviše pomogao”.

Dodik je uvek imao apsolutno fer odnos prema Srbiji, ističe Vučić.

“Apelujem na ljude u Srbiji da razumeju da za nas pravde nema, nema fer odnosa, jer oni moraju da brane loše politike od pre 10, 20 godina. Vladaju svi koji su tada donosili odluke – bilo iz senke ili ne. Je l’ mislite da možete da dođete do rešenja protiv direktno američke, ruske volje. Nemojte, to nije realno. Nije bilo ni pre 150 godina”, zaključio je Vučić.

(Tanjug)