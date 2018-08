Vučić o HR: Razumem ih, ne žele da čuju argumente. . .

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da razume histeriju u Hrvatskoj posle njegovog obraćanja u Bačkoj Palanci 4. avgusta, jer je izrekao stvari koje oni ne žele da čuju.

„Pogledajte njihove novine… Ima više mojih slika nego Kolindinih i Plenkovićevih“, primetio je Vučić na vanrednoj pres konferenciji.

Dodao je da su sve uspeli, da treba pogledati izjave koje je dao Franja Tuđman 1995. godine u julu i da se vidi da su ostvarili sve što su želeli protiv Srba, a pri svemu tome izigravaju žrtvu.

„Sve su ostvarili što je Tuđman pričao. I onda se pojavi maleni Vučić iz te male poražene Srbije, koji govori stvari koje oni ne žele da čuju“, rekao je predsednik Srbije.

Ali, nastavio je, on ima obavezu prema Srbiji i njenim građanima da se stvari ne zaborave, da govori o postradalim Srbima, o prognanima, da ne dozvoli manipulaciju brojem žrrtava, da se ne izbriše iz kolektivnog sećanja najveće stradanje Srba u Drugom svetskom ratu, niti Jasenovac, Jadovno, jame u koje su Srbi bacani. . .

„Žao mi je što je neko ljut jer sam nešto nazvao pogromom, žao mi je što sam rekao da je Nikola Tesla bio Srbin, koji bi takođe bio ubijen da se 1943. godine našao u Lici, u Teslama, kao što su ubijeni oni koji su tu živeli. Žao mi je što su to činjenice. . . „, istakao je Vučić.

Kako je rekao, neki misle da Srbija može i treba da postoji samo kao potpuno unižena, pregažena i kao zemlja koja će u narednih 50 i 100 godina da nosi žig sramote na svom čelu, jer su oni tako odlučili.

„Kao zemlja koja ne sme nikada da podigne glas, zemlja i narod koji moraju da se prave da ne vide ništa, koja mora da prihvata dodeljenu ulogu, ne samo poraženog, već ulogu lošeg, zlog zločinačkog i zlikovačkog, a da svoj narod nikada ne vide“, istakao je Vučić.

Naznačio je da Srbija, za razliku od drugih, zna da su i neki sa srpskim imenom i prezimenom činili zločine, a da su takvi osuđeni ili im se sudi, a da neki drugi, oni koji imaju drugačije ime i prezime i veru, nisu to uradili za jednake ili još strašnije zločine počinjene nad Srbima.

„Ako neko hoće da me natera da to zaboravim, da to ne vidim – na pogrešnom ste putu. I svi oni treba da imaju jedan zajednički zadatak, da pronađu novog predsednika i vladu, a nisam siguran da im, imajući u vidu sve što sam govorio, to u relativno kratkom periodu, neće biti omogućeno. A kako će da regauje srpski narod na to – to ćemo da vidimo“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da će svako ko se bori za interese Srbije biti meta.

„A ja sam previše star da bih bio uplašen“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)