Vučić: O investitorima, opoziciji, Miškoviću. . .

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras opoziciji koja optužuje vlast da se strani investori koji dolaze u Srbiju samo bogate – da su to ljudi koji spasavaju Srbiju.

„Ne, nego će da dođu (strani investitori) da izgube profit. Pa, tako stvari funkcionišu, to je kapitalizam, ali od toga najveću korist imamo mi“, rekao je on na optužbe Đialsa, Jeremića, Obradovića.

Podseća da je u RTB Boru 2008. godine dug bio milijardu i 300 miliona evra i da je potom rastao i to kad je cena barkra bila dobra.

„Šta ste vi radili, to je vreme kad ste hteli da sadite kikiriki? Mi rešimo problem, molim Šija, Kinezi pobede na otvorenom tenderu, dok se njima niko ne javi ni na jedan od 4 tendera. Mi to uspemo, jer smo popravili ugled, a oni kažu – budžašto ste prodali. kako vas nije sramota?“, upitao je on.

„Oni su protiv ljudi koji nas spasavaju“, kaže Vučić.

On je naveo da Srbija već treću godinu ima suficit u budžetu, da se radi dramatično na smanjenju javnog duga i da je on sada 54 odsto BDP, ad aće 1. januara biti 48 ili 49 odsto.

„Treba da platimo milijardu evra i već smo rezervislai 800 miliona, a to je sve vraćanje starih dugova. Ljudi ne vide (boljitak), ali videće to u budućnosti u boljoj ekonomiji i kroz veće penzije, ali sada ne vide“, kaže on, uz podsećanje d aje nezaposlenost pala sa 25,9 na 11,9 odsto i da više nije najveći problem u Srbiji.

Upitan kako komentariše što su se danas sastali „njegov“ gradonačlenik Boško Ničić i Miroslav Mišković, on kaže da je Ničiću rekao da radi kako misli da treba i da neće da zaustavlja razvoj.

„Ne mislim dobro ništa o Miškoviću i obrnuto i zna se šta mislim o tajkunskoj hidri koju čine Mišković, Šolak i Đilas“, kaže on.

Dodaje da ako Miškovićeva ponuda pobedi na tenderu za Sava centar, grad treba da postupa u skladu sa zakonom, ali prvo moramo da vidimo kakva će biti presuda.

„Nisam se utalio sa Miškovićem, ja to ne radim nikad, nikad mi nije dao ni dinar i to je sam napisao u knjizi, niti mi treba za bilo šta“, zaključio je.

