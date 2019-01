Vučić o plati od 500 evra, odlasku mladih, protestima, Bikoviću i Ivanu Ivanoviću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o protestnim šetnjama građana Srbije po ulicama Beograda, kao nešto što razume, ali mu nije baš najjasnije zašto to „šetači“ rade kada pored sebe viđaju, po njegovom mišljenju, kompromitovane političare. Pohvalio je odluku poznatog glumca mlađe generacije Miloša Bikovića koji je odbio poziv Sergeja Trifunovića na „žurku“, a zabrinut je što se omladina i „elita“ obrazuju na Tviteru i to će gledati kako da promeni.

– To što neko nema u Beogradu ideju, pa su jedan dan žuti prsluci i dođu kao šoferi u Skupštini, pa se eto prave važni kao da je svetska revolucija. Biković je to lepo rekao: „Posle takvih gluposti koje slušam, trežnjenje je veoma bolno“. Razgovarao sam s nekom trojicom ljudi koji su mi pričali, pa kažu: „Nema veze, ti to radiš dobro, nego hajde da mi malo nešto promenimo, ovo-ono. Ma, kakav Đilas i ovi lopovi, pa mi njih mrzimo“. Na šta sam se zapitao: „Ček, da li pričamo o istoj stvari?“. Mislio sam da klinci iz Kontravizije izmišljaju i da je sve to neka nameštaljka i da ti ljudi ne postoje, da oni izmišljaju da postoje ljudi koji ne znaju ko su Nadežda Petrović, Paja Jovanović, Uroš Predić, da su to korumpirani tipovi koje sam ja korumpirao. Shvatio sam da je nama obrazovanje stalo u tih nekoliko karaktera na Tviteru i kad se to ponovi jedno sto puta da ljudi misle da je to sušta istina i da nam je obrazovanje negde zaostalo u vremenu i prostoru. Plašim se da to jednim delom generiše našu budućnost i nadam se da ćemo imati snage da to promenimo – rekao je Vučić u intervjuu za portal „Espreso“.

Bilo je reči i o Kosovu, EU, Rusiji, ali i Ivanu Ivanoviću, Slobodanu Miloševiću, Tomislavu Nikoliću, „omiljenim opozicionarima“, ali greškama, poput one o visini prosečne plate.

– Pogrešio sam u proceni ranije kad sam rekao da će do kraja ove godine prosečna plata biti 500 evra, a bilo je 465 u januaru. Ali je svakako neuporedivo više nego 320 evra ili 330, koliko je bilo pre nekoliko godina. Plašim se kraja 2019. i početka 2020. godine, mnogo je dugova u svetu, ali uz tu usporenu ekonomiju, ako budemo držali preko tri odsto rasta, nije dovoljno, neću da budem presrećan, ali to je dobro – rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na odlazak velikog broja školovanih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, za šta je rekao da „mi to već zaustavljamo“. Kazao je da su plate povećane za 12 odsto medicinskim sestrama, a 10 odsto lekarima, ali i da to nije dovoljno. Kazao je i da je iz „Srbije proporcionalno manji odliv nego iz Hrvatske, Bugarske i Rumunije“.

– Ali, ogroman je odliv, jeziva je šteta. Veliki broj mladih ljudi koji su vredni, sposobni i obrazovani i naravno, buntovni, šta smo mi njima krivi? Ne može mlad čovek od 25 godina da razume da ja njima nisam kriv za ekonomsku situaciju koju polako, ali sigurno popravljamo. Svi smo mu krivi podjednako. Estonska predsednica mi je rekla: „Znaš Aleksandre kad će ljudi prestati da odlaze i krenuti da se vraćaju? Prvi put kad ti plata pređe 1.000 evra“. U našem slučaju će to biti 800 ili 900 evra. Tad će krenuti da se vraćaju zbog nižih troškova, jer je bolje da kod tebe rade za 1.000 evra nego u Nemačkoj za 2.200 evra – naveo je on.

Govoreći o novinaru Milanu Jovanoviću, paljenju njegove kuće i kazni od 50.000 dinara koju je dobio jedan od počinilaca, ali i pokušaju provale u njegov stan, Vučić je rekao da je „naš pravosudni sistem naša najveća rak rana, ako to smem da kažem i o tome govorim stalno i upravo je to sistem koji su nam ostavili Đilas i Jeremić“. Na pitanje, „šta tu možemo da promenimo?“ on, između ostalog, kaže:

– Hoćete revoluciju u pravosuđu? Ne da Evropa, ne da svet, ne daju svi žuti, ne daju, jer se toga drže. Imate sudijske funkcije kao ustavnu kategoriju. Kažite to narodu. Ne može Vučić to da promeni. Da ne bih bio neko ko stalno kritukuje naš pravosudni sistem. Ja kažem ovima iz Evropi, lepo ste pisali o pravosuđu, ali stanje je mnogo gore, ja sam saglasan s tim. Kakva je tu moja odgovornost? – upitao je on.

Osvrnuo se i na ponašanje člana SNS i poslanika ove stranke Vladimira Đukanovića, koji je pretio poslanici Mariniki Tepić izjavom: „Marinika shvati, nećemo stati“. Đukanović je zbog toga priveden i saslušan, a Vučić je pojasnio da u vezi sa tim nema nikakvog konteksta, i da su povod bili izbori u Lučanima.

– Marinika nećemo stati. Nećemo stati s pobedama. Ne zaboravite, to je bila poruka Đukanovića s Banjice: „Tadiću, znaj, nećemo stati“ ili tako nešto oko pevanja pesama – naveo je on.

Na pitanje o sve većem broju ubistava na beogradskim ulicama, Vučić je rekao da se „broj ubistava smanjio“, da je „samo 2017. godina bila bolja s manje ubistava“, kao i da je Srbija „mnogo bolja od evropskog proseka po broju izvršenja krivičnog dela ubistva“, kao i da „danas imate ko je kome u kom trenutku udario šamar i to je na svim društvenim mrežama“.

– Koliko puta sam se potukao, koliko puta vi, pa se to nikad nije pojavilo u novinama? Danas svaki šamar imate u medijima. Hajde da se vratimo na škaljare i kavače. Neće prestati i uvek će biti ubistava, prosto to nosi civilizacija, toga imate svuda u svetu, nadam se da će biti mnogo manje, mi radimo na tome – naveo je on.

Prokomentarisao je i odlazak voditelja Ivana Ivanovića sa TV Prva, rekavši da je „to je prazna priča i vi znate da je to prazna priča“.

– Čovek kaže: „Ja idem s televizije“, je l tako? Rekao je: „niko me nije oterao, ne sviđa mi se novi gazda i ja idem“, je l tako? Pa, šta još hoćete pod mene? – upitao je on.

Na konstataciju o tome da opozicija mesecima unazad traži TV duel sa njim, on je rekao da nikada ne beži, uz pitanje „da li sam išao u Skupštinu kao premijer najviše puta, jesam li ih svaki put porazio u Skupštini?“.

Govoreći o saradnji sa pojedincima iz opozicije, on kaže da „svuda ima razumnih ljudi“, ali i da ima „i ovih kretena poput onog Višekrune, e, to su kreteni, ali ja njih ne računam, ja se njima ne obraćam“.

Osvrnuo se i na razne slučajeve, poput „Miša Banana“, „afera kofer“, istakavši da je toga nekada bilo, ali da danas takve stvari ne postoje.

– A što nema nekad nekog iz moje partije? Što nema trećih koalicionih partnera? A što nema ne znam koga? Hoćete da vam kažem zašto? Zato što sam ja jedini koji neće da kupuje milost i koji neće da kupuje lepe reči, jer moj posao je da radim za zemlju, a ne da radim za to da me vređaju na najstrašniji način. Moj odnos je takav, ja ne pravim dilove. Nema onog: „našao sam se s Vučićem u kafani, bio je Đinđić kod Slobe na kanabetu“, bio je ovaj kod ovog, onaj kod onog. Kod mene nije. Niko od njih. Ne znam o čemu bih pričao s njima – naveo je prtedsednik Srbije.

Na pitanje ko mu je omiljeni opoziciuonar, on navodi da su to Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović, i da će njih „da pobeđuje dokle god bude hteo“. Kazao je i da Đilasu nikada nije nudio premijersko mesto, a da je Vuka Jeremića podržao u UN zato što je pristojan čovek.

Naveo je i da se „ne bi kladio“ da će ostati u politici po završetku mandata, i istakao da u SNS „neće biti novog Vučića“, ali i da „će svakako biti novog lidera u SNS“. Naveo je i da „ima mnogo ljudi na lokalu čijim radom nisam zadovoljan“.

Govoreći o protestima „Pravda za Davida“ u Banja Luci, on je rekao da nema ni nameru, ni želju, ni mogućnost da se meša u rad organa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Kazao je i da je uveren „da će predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik naći rešenja o porodici koja je neutešna, koja je izgubila sina, i u da će u budućnosti naći spokoj i mir i znati šta se desilo s njihovim detetom, jer strašno je teško reći nekom ko je izgubio svoje dete da nikad neće saznati kako ga je izgubio“.

Na pitanje gde je danas njegov prethodnik na funkciji Tomislav Nikolić, Vučić kaže da on „radi ozbiljan posao i on se pojavljuje“.

– Bio je na obeležavanju stranke. On je ne samo osnivač broj jedan, ja sam osnivač broj dva. Tako ću i ja sutra kad više ne budem na ovom mestu. Svakako me nećete viđati svaki dana. Čujem, normalno radi svoj posao – naveo je Vučić.

Rekao je i da sa pokojnim premijerom Srbije Zoranom Đinđićem nije bio istomišljenik, i da veruje da i danas to ne bi bili.

– Ali, on je bolje razumeo ekonomiju nego njegovi naslednici. Dobro je razmišljao, ne u smislu: ostavićemo radnike bez posla, već tim novcem koji ćemo potroštiti na bacanje milijardu ili milijardu i trista možemo da kreiramo neka nova radna mesta i sve što neki drugi nisu razumeli. Na našem poslednjem razgovoru je bio prisutan Čedomir Jovanović, ja sam se ljutio na Đinđića što je već tad donosio odluku o izručenju Šešelja Hagu – kazao je on.

Za nekadašnje predsednike SRJ Slobodana Miloševića i Vojislava Koštunicu kaže da su značajni lideri, koji su obeležili deo naše značajne savremene istorije.

– Miloševićevi rezultati po pitanju nacionalne politike su po nečemu bili pristojni, po nečemu katastrofalni, ali ono što je njegov najveći neuspeh je izgubljena čitava generacija, pre svega izgubljena budućnost i loša ekonomska politika. Što se tiče Koštunice, jedno vreme mu je bilo lagodno što je zbog privatizacija bilo mnogo novca u kasi, ali nije rađeno na ekonomskom planu dovoljno. Čovek koji je imao svoja uverenja i to veoma poštujem. Zbog tih uverenja je izgubio izbore i isuviše verovao u to da se ljudi neće polakomiti za lakim obećanjima koja su njegovi protivnici u to vreme nudili – objasnio je srpski predsednik.

Rekao je i da ne isključuje mogućnost da će ove godine biti izbora, „jer u martu ili aprilu ulazimo u izbornu godinu i to nije ništa vanredno“.

– Mislim da na izbore možemo da idemo. Ima ideje unutar stranke da ja vodim izbornu listu SNS pre nego što dođe neko drugi. Čini mi se da bi im to moglo doneti ubedljivije rezultate. Ali mnogo je važnije videti šta je u interesu građana Srbije – kazao je Vučić za „Espreso“.

Govoreći o kosovskom problemu, on je naveo da nema drugog načina osim da se postigne neki sporazum.

– Bilo kakav sporazum da imamo, koji će da prihvate Srbi i Albanci, to donosi mir. Drugačije mira nema, razumite to – istakao je.

Kazao je i da je „istina da na Kosovu nije sve albansko, i istina je da na Kosovu nije sve srpsko, i istina je da moramo da postignemo kompromis“.

Predsednik Srbije rekao je i da je slušao razne priče, poput toga „da ga drži Zapad“, istakavši da se Srbija neće distancirati od Rusije. Kazao je i da nikada nije čuo da je distanciranje od Rusije uslov za ulazak u EU, odnosno za otvaranje poglavlja 31 (spoljna politika i bezbednost).