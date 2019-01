Vučić o slučaju Ćuruvija i šta je tužilac rekao

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da slučaj Ćuruvija nije dobio sudski epilog u vreme vlasti onih koji su se zaklinjali da će rešiti to ubistvo, već će ga dobiti, nada se, u njegovo vreme, vreme „ludog Vučića“.

Na pitanje novinara portala Espreso kako tumači završnu reč na suđenju za Ćuruvijino ubistvo i to da tužilac tvrdi da iza tog ubistva stoji tadašnja Vlada, Vučić kaže da tužilac to ne tvrdi, već da je citirao Tijanića:

„Ne tvrdi on to. Kažu da je to falsifikat, da je on samo ponovio ono što je Tijanić govorio. A da je to rekao, rekao bih mu: ‘Sram te bilo, barabo jedna'“, jer ja ni u kakvom ubistvu nisam ucestvovao“, rekao je Vučić.

Dodao je da će, pošto kažu da je falsifikat, tražiti da to proveri.

Upitan da li će to ubistvo dobiti konačan sudski epilog, izražava uverenje da hoće:

„Hoće, ali ne u vreme onih koji su se zaklinjali da će to da reše, nego u vreme ludog Vučića. Nadam se“, rekao je Vučić.

(Tanjug)