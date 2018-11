Vučić o štampi na srpskom: Nije to sad najvažnije ljudima

BEOGRAD, 23. novembra (Tanug) – Predsednik Aleskandar Vučić kaže da, naravno, ne očekuje nikakvu reakciju međunarodnih organizacija zbog toga što na Kosovu i Metohiji vec dva dana nema štampe na srpskom jeziku, a što je psoledica povećanja takse od 100 odsto, koju je uvela Priština.

Upitan da komentariše tu činjenicu, te da su pojedini distributeri na KIM nudili da plate i dvostruko veću taksu kako bi mogli da prodaju štampu na srpskom, Vučić je rekao da je video samo da je reagovalo jedno novinarsko udruženje, ali da misli da to ljudima na KiM trenutno nije najpotrebnije.

„Mislim da našim ljudima to trenutno nije najpotrebnije, ali svakako je potrebno. Ali, I to je jedan od načina da izopšte Srbiju, da mogu da kažu da Kosovo nije Srbija, jer, eto, nema ni štampe na srpskom“, naveo je.

To je, kako kaže, jedan od tih trikova, ali, dodaje, to su i mnogo teže posledice, ali mi i to možemo da izdržimo.

„Proizvođači, međutim, to ne mogu da izdrže, odnosno, oni nemaju razloga da tamo prodaju robu kad mogu na drugom mestu i time ćemo mi da se bavimo“, rekao je Vučić.

Kako je objasnio, vlast u Prištini svesna je da je njima Srbija najveći trgovinski partner, ali zato i hoće da sklone Srbiju i da njeno mesto prepuste nekim drugima.

„To s tim merama je ozbiljan atak na srpsku ekonomiju, ali i na srpsku politiku i na Srbe na KIM. Zato ne žele da oni budu informisani na srpskom jeziku“, rekao je Vučić.

Dodao je da zna da su se tome neki radovali, ali njih, primetio je, ne čitaju ni u Srbiji, ni na Kosovu, „čitaju ih samo u dve ambasade“.

(Tanjug)