Vučić obišao Zemunsku gimnaziju, najavio rekonstrukciju

BEOGRAD – Zemunsku gimnaziju, koja danas obeležava 160 godina postojanja, posetio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će ta ugledna obrazovna institucija, koju je i sam pohađao, biti kompletno rekonstruisana.

Jednu od najčuvenijih i najuglednijih gimnazija, u kojoj se danas školuje 1. 260 učenika, nekada su, kao i Vučić, svojevremeno pohađali pisac David Albahari, slikar Sava Šumanović, te brojne, sada javne, ličnosti, tužioci, sudije, stvaraoci u različitim oblastima…

Predsednik Vučić prisetio se i mnogih uspešnih pravnika, koji su maturirali u Zemunskoj gimnaziji, koja obeležava 160 godina od osnivanja i 100. godišnjicu u srpskom obrazovnom sistemu, od 1918. godine.

“Rezultat posete je da ćemo ići u kompletnu rekonstrukciju Zemunske gimnazije posle 60, 70 godina. Radiće se projekat i u roku od dva, tri meseca ćemo znati detalje. Sasvim sigurno je da ćemo uložiti oko tri, tri i po miliona evra”, rekao je Vučić za Tanjug posle obilaska Gimnazije i razgovora sa direktorom škole Milošem Bjelanovićem, kojem su prisustvovali i ministar prosvete Mladen Šarčević, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, te direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević.

Vučić je istakao da je ponosan što će buduće generacije imati bolje uslove i lepše i uređenije prostorije.

“Ovo je biser, dragulj, ne samo Zemuna, nego i Beograda i Srbije. Od kad sam ja napustio školu, a to je mnogo davno bilo, ništa se nije promenilo, jedino što su im promenili, 2008. godine, to je da su skinuli granitne stepenice i postavili keramičke. Valjda granit ukrali, stavili kod sebe u kuću, ali dobro..”, rekao je Vučić.

Sada, kako kaže, sve ide dobro.

Školi je poklonio povodom jubileja 250 naslova, a direktoru škole, ministru i svima koji će omogućiti da se škola rekonstruiše unapred je zahvalio.

“Mi ćemo novcem to moći da izguramo, još Marko (Blagojević) da to pažljivo i vredno obavi, i to je to”, rekao je predsednik.

Istoričari su zabeležili da je na današnji dan 1858. godine počela nastava za 21 učenika u jednom odeljenju, prvog razreda niže realne škole, a 23. septembra iste godine je doneta odluka o formiranju niže realne škole.

Prva generacija je upisala školu 15. oktobra, a sada, nakon 160 godina rada, Zemunska gimnazija je najveća gimnazija u Srbiji i ima 45 odeljenja, sa ukupno 1.260 učenika, koji pohađaju četiri smera – prirodno-matematički, društveno-jezički, smer za nadarene za fiziku i smer za nadarene za računarstvo i informatiku.

Zgrada je napravljena pre 140 godina i od tada je rađena samo jedna rekonstrukcija, na fasadi.

Sve ostalo je na nivou s početka 20. veka, dakako samo kad je reč o zgradi, a sve ostalo, kvalitet nastave i uspeh đaka, u vrhu je lestvice srpskog gimnazijskog obrazovanja.

