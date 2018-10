Vučić: Odlazak UNMIK-a doveo bi Srbiju u tešku poziciju

BEOGRAD – Odlazak UNMIK sa Kosova, kao i formiranje vojske Kosova, doveo bi Srbiju u užasno tešku poziciju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ocenio, povodom pisma Niki Hejli, da je očigledno da SAD hoće da sklone sve što UN predstavljaju na Kosovu, jer je za njih Kosovo nezavisna i suverena država.

Vučić je, komentarišući inicijativu odlazeće američke ambasadorke pri UN Niki Hejli da se UNMIK povuče s Kosova, zamolio SAD da kada donose odluke, koje su možda u skladu sa njihovim interesima, razmišljaju i o interesima stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu.

„Zato što bi odlazak UNMIK-a, kao i formiranje vojske Kosova, doveo Srbiju u užasno tešku poziciju, u kojoj više ne bismo imali izbora, ni pravo da bilo šta drugo biramo i učinimo osim da štitimo svoju zemlju“, rekao je Vučić.

On je dodao da je očigledno da Amerikanci hoće da sklone sve što UN predstavljaju na Kosovu, jer je za njih Kosovo nezavisna i suverena država.

„Očigledno je da hoće da sklone i poslednje tragove Rezolucije 1244 i međunarodnog pravnog poretka i da pokažu da je njihova odluka bila jedina moguća i pravno valjana“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare sa austrijskim predsednikom.

On je dodao da se nada da Srbiju niko neće dovesti u tu poziciju, rušeći međunarodno-pravni poredak kako bi pokazali da mogu da učine šta god hoće u svetu.

Vučić je rekao i da bi formiranje vojske Kosova predstavljalo veliki i gotovo nerešiv problem i za Srbiju i za region i apelovao na međunarodnu zajednicu, posebno SAD, da obrate pažnju na najave albanskih političara da će se to dogoditi do kraja godine.

„Molim i američke partnere da vode računa o tome. Oni su silni, jaki veliki, mi mali, ali kad vas neko satera u ugao, ne da vam izlaz, kao pacov u uglu vi morate sa sve četiri da se branite. Nemojte da nas dovedete u tu situaciju, da nemamo šta drugo da radimo nego da se štitimo“, rekao je Vučić.

On je istakao da ne postoji nijedan međunarodni pravni akt koji dozvoljava formiranje vojske Kosova, da to nije predviđeno ni Rezolucijom 1244, ni Briselskim sporazumom, niti dogovorom sa NATO i dodao da ne stoji argument da to dozvoljava kosovski Ustav.

„Zašto onda razgovarate sa Srbijom? Ustav Srbije to ne dozvoljava, ali mi o tome ni ne govorimo, već se pozivamo na međunarodne pravne akte“, poručio je Vučić.

Odlazeća američka ambasadorka pri UN Niki Hejli poslala je pismo generalnom sekretaru UN Antonio Guterešu u kome traži da se UNMIK povuče sa Kosova.

Navela je da je UNMIK ostao nepromenjen uprkos napretku i stalnom ponavljanju stavova većine članica Saveta bezbednosti UN da je ispunio svoj mandat i zahteva od Generalnog sekretarijata da iskoristi uticaj svojim autoritetom i inicira da se napravi izlazna strategija za UNMIK.

