Vučić osudio naslovnu Ilustrovane politike

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je danas i kao predsednik Republike i kao građanin naslovnu stranu Ilustrovane politike.

„To nije javni diskurs kakav želimo“, rekao je Vučić za Prvu televiziju povodom naslovnice tog nedeljnika sa porukom „Psi su pušteni“.

„Pokušaću da odgovorim bez bilo kakvog ‘ali’. Kao predsednik Republike i običan čovek to osuđujem“, rekao je Vučić i dodao da se nada da se tako nešto neće ponavljati, bar ne u medijima u čijem vlasništvu bilo kakav udeo ima država.

Upitan da li će neko biti kažnjen, Vučić je rekao da nije policajac da bi kažnjavao, te da se niko ne kažnjava zbog uređivačke politike, i dodao da se Nadzorni odbor Polike ne meša u uređivačku politiku.

Vučić je ukazao takođe da se stvari vrlo često jednostrano posmatraju, te da tako niko nije reagovao na naslovne strane na kojima je pisalo „Samo snajper Srbina spasava“.

„Niste me pitali ni danas da li me je uznemirilo to što pojedini političari, slučajno moji politički protivnici, zabranjuju novinarima da budu novinari, i to najtiražnijim novinarima, zato što drugačije misle. Niste se setili da kažete kako to da na javnom servisu, kada narkodiler Sandulović govori o predsedniku republike da je kriminalac, novinar mu kaže ‘hvala na tome’, a kada potpredsednik najveće stranke pita kako je moguće da ne znamo ko je uplatio sedam miliona dolara Jeremiću i odakle 25 miliona evra Đilasu, novinar ga ućutkuje…“, rekao je Vučić.

Predsednik je primetio da jeste tema Ilustrovana politika, a da nije tema RTS, zabrana Draganu Vučićeviću da govori, to što neko traži da novinari idu u zatvor…

„Ja nemam dvostruke aršine. Imam isti aršin i za Ilustrovanu poliitku i za one koji prete Draganu J. Vučićeviću, Aleksandru Ignjatoviću, za one koji tuku novinarke Pinka… To je potrebno da svi u društvu imamo – da istim aršinima merimo dobre i loše stvari“, rekao je predsednik.

Upitan da li ima utisak da su novinari i mediji u Srbiji podeljeni na „one za i one protiv Vučića“, Vučić je odgovorio pitanjem – da li je nekome zabranjeno da govori protiv njega, da li je neko zbog toga sankcionisan i kome nije na neka pitanja odgovorio.

„Kad je ono što govorim istina, tim gore po istinu“, konstatovao je predsednik kakva je percepcija kada njega mediji napadaju.

Ponovio je da su svi novinari i urednici na RTS postavljeni u vreme DS i da niko od njih nije promenjen, te upitao ko je najnapadanija ličnost u Srbiji, te ukazao na poslednja izdanja i naslovnice nedeljnika Vreme, NIN, Nedeljnik…na koja se, kaže, nije žalio, naprotiv:

„Molim ih da me još više napadaju, jer to snaži demokratiju u Srbiji, mene motiviše još više i pokazuje razliku između ovog i onog perioda, do pre šest godina, kada niste smeli da kazete reč protiv Đilasa, upravo zahvaljujući Šolaku i Dajrekt mediji koji su kontrolisali sve medije. Danas to nije slučaj“, rekao je Vučić.

On je naveo da neke televizije 24 sata na dan vode kampanju protiv njega i istakao da bi želeo da kritika njegovog rada bude još žešća.

„Voleo bih da mi ne diraju decu, a mene tucite kako hoćete, izmišljajte šta hoćete, ne možete da pobedite marljivost, rad, obrazovanje, posvećenost, ljubav prema otadžbini“, rekao je Vučić.

