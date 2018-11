Vučić osudio nedeljnik 'Ilustrovana politika' zbog poziva na linč medija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je danas beogradski nedeljnik „Ilustrovana politika“ zbog naslovne strane sa natpisom „Psi su pušteni“, kojom se preti nezavisnim medijima i novinarima.

„Video sam naslovnu stranu i, kao predsednik Srbije i običan čovek, to osudjujem. To nije javni diskurs kakav želimo i nadam se da se to neće ponavljati, bar ne u medijima u čijem vlasništvu udeo ima država“, rekao je Vučić za Prvu televiziju upitan da li je taj napis „stavljanje omče oko vrata medijima“.

On je kazao da nije policajac da bi kažnjavao nekoga zbog te naslovne strane i dodao da se u Srbji ne kažnjava zbog uredjivačke politike.

Vučić je potom govorio o navodima o njemu u dnevnom listu „Danas“, i nedeljnicima „NIN“ i „Vreme“, a podsetio i na naslovnu stranu „Samo snajper Srbiju spasava“, na koju su, kako je naveo, svi ćutali.

„Niste se setili da pitate one koji su govorili za te novine, niste me ni danas pitali da li je to uznemirujuće i to što pojedini političari zabranjuju novinarima da budu novinar i to najtiražnijeg lista jer drugačije misle i prete im zatvorom“, upitao je Vučić novinara.

Vučić je kazao i da nikom nije zabranjeno da govori protiv predsednika Srbije i da zbog toga niko nije sankcionisan, i poručio medijima koji vode kampanju protiv njega, da nastave da ga „još žešće napadaju“, jer to snaži demokratiju u Srbiji i motiviše ga da još više i bolje radi.

Vučić je kazao da se vidi razlika izmedju sadašnjeg perioda i onoga kada, kako je rekao, „niste mogli da kažete ni jednu jedinu reč protiv bivšeg gradonačelnika Dragana Djilasa“.

(Beta)