Vučić otkrio o čemu će sve razgovarati sa Putinom

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će prva tema razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom biti Kosovo.

Vučić je rekao i da će se razgovarati i o dopremanju ruskog gasa, železnicama i brojnim drugim temama.

Poseta ruskog predsednika Srbiji planirana je za 17. januar.

U planu je, ističe, potpisivanje više od 20 sporazuma.

„Prva tema je Kosovo i naši bilateralni odnosi, odnosi u regionu i svetu. Ja od Putina čujem šta misli o stvarima koje se događaju u svetu, u Ukrajini, Siriji, šta misli o odnosima sa velikim silama“, kaže Vučić za Studio B.

Na pitanje kako na Putinovu posetu reaguju u okruženju kaže:

„Šta me briga? Pozvali smo i Trampa, ali nije došao, Putina smo pozvali i on se odazvao, doći će i Makron, a nadam se da će u 2019. ponovo doći Si Đinping, to bi bila ogromna čast.“

Jedna od tema razgovora biće i dopremanje ruskog gasa u zemlju, posebno s obzirom na mogućnost da se nešto dogodi u odnosima Rusije i Ukrajine.

Vučić navodi da naša potrošnja gasa stalno raste, a nemamo odakle da ga dovučemo, jer, nemamo „Aleksandropuli luku ili tečni gas (LPG)“.

„Neću da platim duplo veću cenu tečnog gasa da bi se to nekome na Zapadu svidelo. Hoću da platim najjeftiniji gas, da građani mogu da žive i industrija da se razvoja. To nisu moje pare nego pare građana, državne pare… Da tako platim vašu ljubav.. taj film nećete da gledate“, rekao je on.

Iako Srbija razgovara sa Bugarskom o interkonektoru i drugim izvorima gasa, on kaže da će 90 odsto gasa dolaziti od Rusije, iz Turskog toka…

„Samo da se dogovorimo sa Rusima, možemo i hoćemo, ali samo vi iz Evrope recite odakle možemo da uzmemo gas. Vi ste se za sebe lepo dogovorili (o Severnom toku), kad vama treba onda može, a kad nama treba onda ne može…“ ističe Vučić.

Sa ruskim predsednikom razgovaraće i o daljem angažovanju RŽD (ruskih železnica).

„Ne rade oni kod nas za džabe, ali rade dobar posao. Tražio sam da ubrazaju radove, da se završi rad na deonici Satar Pazova – Novi Sad i dispečerski centar, pa onda da idemo od Valjeva ka granici Crne Gore, a onda za druge a možda i za njih – da završimo Koridor 10“, rekao je Vučić.

Planiran je i biznis forum koji bi se ticao ticao savremnih tehnologija, IT i nekih preduzeća koja žele da se bave robotizacijiom.

„Rusija u to mnogo ulaže, 70 milijardi… I to je jedan od predloga. Imamo i dobru vojno-tehničku saradnju, policijsku….“, dodao je on.

Kaže i da je potrebno da se poveća trgovinska razmena, koja može i mora da bude mnogo veća.

„Razmena sa Nemačkom je sada prešišala razmenu sa Rusijom, sigurno da je tu bilo i grešaka naših i naših ruskih partnera“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)