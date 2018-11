Vučić: Otvaramo fabrike, postajemo zemlja pobednika

KULA. 21. novembra (Tanjug) – Predsednik Srbije Aleksandar Vucičh izjavio je danas da će u Kuli, pored otvaranja fabrike Kalcedonija, danas, u februaru biti postavljen i kamen temeljac za fabriku nemačkog investitora Vicerman i poručio da Srbija više nije zemlja gubitnika.

„Srbija postaje zemlja pobednika i to pokazuje i na međunarodnom planu“, rekao je Vučić obraćajući se građanima ispred fabrike Kalcedonija, u kojoj će biti zapsoleno 300 ljudi.

Vicermanova fabrika u Kuli, dodao je, uposliće još 300 ljudi, a investicija je vredna 20 miliona evra.

„Radi se i gradi i popravlja ono što su neki urušili prethodnih decenija i dičimo se i ponosimo time“, naveo je predsednik Srbije i dodao da je to ono što donosi budućnost.

Rekao je i da će morati mnogo više da se uradi za Sombor i Apatin,ali i da je uveren da se, uz sve mere koje su sprovedene u prethodnom periodu i koje su dovele do penzija i plata na novi, bolji nivo, nego što je ranije bio, da imamo priliku da uradimo više nego ikada i to ne samo puteva, škola, domova zdravlja, već i to da građani u svojim džepovima osete boljitak.

„Srbija više nije zemlja gubitnika i postaje zemlja pobednika i to pokazuje i na međunarodnom planu“, rekao je Vucićc i dodao da je vreme i da građani ovog kraja naše zemlje dobiju poštovanje države kakvo su zaslužili.

Predsednik je rekao da se tokom vikenda obeležava veliki praznik – 100 godina prisajedinjenja Vojvodine Srbiji – što je najvažniji predstopjeći nacionalni događaj.

„Hoću da ga u zdravlju i veselju provedete, ali i da razmišljate o narednih 100 godina u kojima morate da budete bogatiji, u kojima morate da živite u miru i vaša deca da imaju sigurniju budućnost“, rekao je predsednik građanima.

On je rekao da će se ubuduće raditi vrednije i više, da bi građani bili zadovoljniji, sigurniji.

To što takozvano Kosovo nije primljeno juče u Interpol predsednik naziva „malom pobedom“, a nada se, kaže, u budućnosti i brojnijim i većim pobedama.

„Te pobede su da naša deca rade, da imaju sigurnu budućnost. Da naši ljudi svuda gde žive budu sigurni i bezbedni. Gradićemo i najbliže odnose i sa Republikom Srpskom, poštujući integritet BiH i brinućemo o našem narodu ne ugrožavajući nikog drugog“, zakljucio je on.

(Tanjug)