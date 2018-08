Vučić: Otvoreno sa patrijarhom o svemu

BEOGRAD – Rekao sam patrijarhu, otvoreno, sve što mislim, i o Kosovu i Metohiji, i drugim pitanjima, i ja sam od njega čuo sve što on misli i što misli SPC, rekao je predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa patrijarhom Irinejom.

Vučić je novinarima preneo da su on i patrijarh saslušali jedan drugog dok su govorili o nacionalnim i državnim pitanjima.

„Zadovoljan sam što me je saslušao“, rekao je predsednik i precizirao da su razgovarali o položaju Srba na Kosovu i Metohiji, o položaju srpskog naroda u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, kao i posledicama zločina i ubijanja i proterivanja u akciji Oluja, pre 23 godine, ali i o katastrofalnim demografskim kretanjima i neophodnosti preduzimanja ozbiljnih i odgovornih mera za opstanak srpskog naroda.

Kaže i da je upoznao patrijarha sa razgovorima i sadržini razgovora u Briselu,izjavio je prersdnik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa patrijarhom SPC.

Kako je naveo, patrijarhu je na otvoren način rekao sve što misli i o KiM i svim drugim važnim pitanjima, a da je takođe saslušao i čuo od patrijarha sve što on i crkva misle.

Predsednik je naveo da je proteklih dana zabeleženo snažno, višeslojno agenturno delovanje, zbog čega je Srbija dovedena u situaciju da se brani od tračeva.

„I sad bi trebalo da budemo srećni? Trebalo bi da budemo sreći da se nešto dogodilo – formiranje ZSO, a ne što nas danas nisu pobili. Prethodnih dana imali smo delovanje iz raznih centara moći kako se nešto stašno kuva, kako su strašni zločinci iz Beograda sa nešto malo manjim zločincima u Prištini nešto spremaju.. Taj ko to kaže mora biti ne samo zlonameran, nego težak bolesnik“, kaže on.

Ponovio je da je Srbija međutim uspela u tome da se sačuva svaki život.

„A onda nas vas optužuju da se dogovarate sa Prištinom da ubijate Srbe kako biste ostvarili svoje političke ciljeve. Nema tog lekara koji može da vam pomogne. Svoju zemlju optužujete da je zločinačka i da će da ubija svoje ljude. Gde se to desilo – nikada i nigde“, primetio je Vučić.

Ali, kaže, bilo je važno da se izađe sa svim tim kako Srbi ništa ne bi mogli da traže, dodao je on.

„Zato sam molio Srbe na KiM da ne preduzimaju ništa, da izdrže još nekoliko dana da se vidi šta ta mreža radi“, rekao je Vučić.

„Šta je to država Srbija organizovala, šta je to loše uradila, šta su Srbi loše uradili? Osim što bismo mi želeli da ne budu svi Kosovari nego i Srbi i da, koliko je to moguće, pripadaju srpkoj državi. I u tome je moj greh i greh srpske države. Zato nam te pridike drže oni koju svoju držvanost promenili u kosovarsku“, zaključio je on.

(Tanjug)