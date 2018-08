Vučić: Ovo će trajati duže nego što su neki planirali. . .

BEOGRAD – Očigledno je sada da će ovo da traje mnogo duže nego što su neki planirali. Da će za dva tri meseca biti završeno – zaboravite, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je to primetio u kontekstu reagovanja, gotovo likovanja dela javnosti, posebno opoizicione, na izjavu Angele Merkel da nema više promene granica.

„Po hiljaditi put je žena jasno rekla da je razgraničenje postignuto. Šta ću ja, mali, onda. Kud ću ja protiv Rade Trajković i Save Jankovića, Đilasa, Obradovića i svih drugih, i još Merkelova kaže da je završeno sa razgraničenjem“?, ironično je primetio Vučić i ponovio:

„Idem da se borim i pitam da ako mogu nešto da učinim za Srbiju, mogu“, kazao je on.

U poslednih 30 godina napravili smo, kaže, mnogo katastrofalnih grešaka i za to se plaća cena, ali on neće da kuka, već da se bori.

Razgovarao je, kaže, sa jednim važnim čovekom, neće reći kojem, i pitao ga:

„Ti u stvari hoćes celovito nezavisno Kosovo?“

A on je odgovorio: „I to je bolje, to što bi ti dobio je samo teritorija, a ovako bismo mogli da plačemo i kukamo“, prepričao je Vučić razgovor.

„Ali, ja ne želim da kukamo i plačemo nad sudbinom. Ja želim život, mir i budućnost“, rekao je predsednik Vučić.

Na to, primećuje, iz opozicije dobija reakcije tipa: A, ne, ne Vučiću, ti hoćes da nas odvojiš od zavetne politike.

„E, evo vam sad, sada ćemo svi da plačemo. Dobili ste razgraničenje kako su drugi odlučili u vreme vaše vlasti, ništa niste uradili po tom pitanju. Ja sam se mučio i borio da nešto promenim. Mogu – mogu, ne mogu – nije problem. Pa, jednog dana objasnite Srbima na KiM zašto ste vodili takvu poltiiku i zašto ne žive u Srbiji“, poručio je Vučić opoziciji.

Kako je dodao, on će na vlasti biti još jedno tri godine, a o ovome će se pričati još 30 godina.

Borba, kaže, traje već vekovima, a u poslednjih 30 godina napravili smo mnogo katastrofalnih grešaka.

„Je l“ mislite da se za to ne plaća cena? Ali, mi u Topličkom okrugu imamo manje Srba nego Albanaca u Podujevu, a to su četiri opštine“, rekao je novinarima.

Sve ide protiv nas, ali Srbi nisu nikad voleli da gledaju u budućnost i analiziraju i kako da nešto poprave, rekao je on.

„Najviše volimo da plačemo nad svojom sudbinom. Volimo izgovore, da uvek neko drugi bude kriv. (Što mi mi ne izađemo na protest kao Rumuni, kod Erdogana pada lira). A kod Vučića ne pada dinar već godinama. Kod nas kad država nije kriva za nešto, vi ste propali. Država mora da bude kriva za sve, moramo da budemo gubitnici“, rekao je Vučić.

U tom kontekstu upitao je koliko pesama imamo u kojima se slave naši uspesi – možda jednu, dve.

