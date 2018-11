Vučić: Pomoć Srbima na KiM je sigurna

BEOGRAD – Ni u jednoj oblasti nećemo dozvoliti da Srbi na KiM ne mogu da prežive i opstanu, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da će se na dnevnom nivou baviti načinima kako da im se pomogne.

To je, kaže, najkonkretnije što će reći, a neće to da govori onima koji samo čekaju kako da provode nove mere i nove napade na Srbe na KiM.

„Što se tiče opstanka i Zdravstvenog centra, odnosno sutra Kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, bolnice u Gračanici, škola i univerziteta, i hrane i vode, i što se tiče energije i elektroenergije, i svega drugog, uradićemo sve da Srbi na KiM mogu da žive pristojnim životom, a koji su metodi neću da vam govorim“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Naveo je da će se na dnevnom nivou 10 puta menjati taktika kako da Srbima pomognemo poštujući međunarodne zakone, za razliku od onih koji međunarodne zakone krše.

Odgovarajući na pitanje novinara o izjavi Ramuša Haradinaja da Srbija za mesec dana mora da prizna nezvaisnot Ksova, u suprotnom biće srušena vlast u Beogradu, Vučuić kaže da pretpostavlja da je to Haradinaj pročitao sa papira koji je dobio od međunarodnog faktora.

„To je Haradinaj rekao. Pitajte ga, možda je on to sam rešio. Ako je sam rešio da menja vlast u Beogradu, ja mislim da je to još mnogo opasnije. Vama je problem to što Haradinaj hoće da ruši vlast. Ili je u redu da ovi drugi ruše vlast, a nije u redu da Haradinaj ruši vlast“, kaže Vučić.

(Tanjug)