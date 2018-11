Vučić: Posle povećanja taksi, pitamo se: Šta je sledeće

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vucić kaže da sa Pristinom mora da se razgovara u pokušaju da se pronađe kompromisno rešenje, ali da je posle poveđanja taksi za 10 odsto na robu iz centralne SrbijeSrbije od 10 odsto, razumljiv, kako kaže, njegov strah „šta je sledeće“.

„Mi sa njima moramo da razgovaramo, da pokusamo da pronađemo kompromis. Problem je kada neko posle 12 godina uvede taksu od 10 odsto na robu iz Srbije. To ne postoiji u civilizovanom svetu u normalnom svetu. To ne smete da radite i ako ste u stanju to da uradite onda je razumljiv moj strah šta je sledeće“, rekao je Vučić za TV Pink.

Podsetio je na nedavnu nenajavljenu posetu Hašima Tačija Gazivodama u pratnji „dugih cevi“, a da niko nije znao zašto se to dešava.

Podsetio je na prethodno hapšenje Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici.

„Šta je sledeće? To je ono sto izaziva strah i zebnji i što me plaši“, rekao je predsednik Srbije i dodao da je veliki problem što Srbi severno od Ibra kupuju skuplje mleko, a Srbi južno od Ibra plaćaju skuplje i hleb“, rekao je.

Od pojedinih međunarodnih predstavnika, kako kaže, čuje da Srbija sprečava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.

„Kažem im da je to logično i u skladu sa Ustavom Srbije. To što mi radimo nije suprodstavljeno nijednom aktu koji smo mi potpisali, ni Briselskom sporazumu, nijednoj rezuluciji UN, Kumanovsko tehnickom sporazumu. Kažite mi u kom aktu piše da mi to ne smemo da radimo“, naglasio je predsednik.

Ističe da je problem pojedinih međunarodnih predstavnika koji misle da je dovoljno da donesu papir, kao ranije kada je bila posvađana vlast u Srbiji – Vojislav Koštunica i Boris Tadić, koji, kako je rekao, nisu mogli da reaguju na ozbiljan način zbog međusobne borbe ko će da ostane na vlasti.

„Onda ste 2009. godine dijalog o Kosovu iz UN prebačen u EU, zatim 2010. godine uspeli da nas uništite u Međunarodnom sudu pravde našom krivicom jer smo imali ljude koji su bili neodgovorni. Onda ste 2011. uspeli da naterate naše ljude da uspostave granicu između naših ljudi na Jarinju i Brnjaku“, ukazao je predsednik.

I sada, konstatuje predsednik, očekujete da kažemo sve je gotovo.

„Ođednom se suočite sa čudon kako jedna mala Srbija od 2016. godine uspeva da vas pobedi i u Unesku, Interpolu….“, rekao je Vučić.

Nasmejao se, kaže, kada je pročitao saopštenje Ambasade SAD u Prištini, koja kaže da je „Srbija ucenjivala i vršila veliki pritisak na zemlje“.

„Mi vršili pritika na zemlje, na koje zemlje? Koje:Nemačku, Francusku….“, zapitao je Vučić.

(Tanjug)