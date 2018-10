Vučić: Pošten čovek zna da je dobro što opozicija kaže loše

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nema problem sa optužbama opozicije, jer sve što oni kažu loše pošten čovek zna da je to dobro.

Vučić je prilikom obeležavanja slave SNS upitan za komentar na izjavu Dragana Đilasa da je „najveći lažov u istoriji Srbije“, te rekao da nema problem sa tim.

„Sve što kažu loše ja računam da pošten čovek zna da je to nešto dobro, jer kada najgori u Srbiji, oni koji su decenijama pljačkali i otimali narodu o nekom govore loše, onda narod zna da je to dobro“, naveo je Vučić.

Kada su u pitanju kritike opozicije na račun investitora koji ulažu u Srbiju, predsednik kaže da takva politika nikada neće biti izglasana.

„To što bi oni da sklone kineske i turske investitore, to je loša politika, ali ta politika nikada neće biti izglasana u Srbiji“, kaže on.

Vučić dodaje da kada predstavnici opozicije drže demonstracije to nije pritisak, a kada on ljubazno odgovara na sva pitanja novinara to se naziva pritiskom na medije.

(Tanjug)