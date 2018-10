Vučić: Potrebno uspostaviti granicu sa Kosovom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je iluzorno očekivati da će u Parizu 11. novembra, prilikom proslave Dana primirja u Prvom svetskom ratu, biti dan odluke o pitanju Kosova, jer rešenje nije na vidiku, iako je spreman da razgovara sa svima.

Na pitanje novinara da li je istina da će to biti „Dan D“ (dan odluke) o Kosovu, Vučić je rekao da će se sastati sa svim ljudima koji to budu hteli, jer je uvek bolje da se razgovara nego da se „dešavaju svakojaka čuda koja su se već dogadjala“.

„Ali, mi smo mnogo, mnogo daleko od postizanja kompromisa. I svi drugi da se sklone (bili bi daleko), iako se zna da svi imaju svoje interese i agendu. Pa nisu oni nas džabe bombardovali i proglašavali nezavisnost Kosova 2008. godine, da bi sada ovo prošlo bez njih. Uslov za svako rešenje je bilo kakav dogovor Srba i Albanaca a to, ponavljam, uopšte ne postoji“, rekao je Vučić nakon posete Kliničkom centru Srbije.

Vučić je rekao da je nemoguće da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija bez saglasnosti Rusije i Kine, ali i Srbije.

„Medjutim, možda će u Srbiji uskoro da pobede neki drugi. Neki koji već kažu da su za davanje stolice u UN bez ičega, pa će možda tako i da bude“, rekao je on.

Predsednik Srbije je govorio i o tome da je potrebno da se uspostavi granica sa Kosovom jer on, u ovom trenutku, ne zna gde je to.

„Ja znam šta piše, ali kada krenem na Kosovo, ima neka druga“, rekao je Vučić.

On je dodao da bi svaki kompromis Beograda i Prištine morao da bude mučan i težak za obe strane ali da bi morao i da bude takav da obe strane budu makar delimično zadovoljne.

„O detaljima ne govorite dok u rukama nemate bar nešto. Ja nemam sada ništa, što bi apsolutno bilo ko sa bilo koje strane mogao da prihvati… Nikada nijedan akt nećemo doneti pre provere kod naroda i narodne skupštine. A da li ćemo imati šta da proveravamo – plašim se da ne“, rekao je Vučić.

Govoreći o svom predlogu rešenja za pitanje Kosova, Vučić je rekao da je iznosio „različite ideje na bezbroj mesta“ i govorio o neophodnim kompromisima, odnosno o tome da je potrebno da Srbija nešto dobije a ne sve da izgubi, ali da o detaljima nije i neće govoriti dok ne dobije neku konkretnu ponudu ili ideju.

„Naravno da nisam iznosio detalje i ne mogu to da radim dok je dobijemo nešto konkretno. To mogu da rade samo neodgovorni ljudi koji žele sve da propadne“, rekao je on.

Predsednik je negirao medijske navode da su predstavnici Rusije i SAD, Sergej Lavrov i Džon Bolton, postigli dogovor o pitanju Kosova i rekao da je dobio poruku od Lavrova da je to netačno.

„Oni jesu pričali o Kosovu ali bilo šta da neko dogovori, mora prvo sa Srbijom da se dogovori. A mi smo veoma daleko od bilo kakvog kompromisnog rešenja. I zbog toga sam veoma zabrinut zbog pretnji osnivanjem vojske“, rekao je on.

