Vučić: Poziv na moje hapšene knjiški primer poziva na puč

BEOGRAD – Šta je drugo poziv na hapšnje predsednika države nego poziv na vojni puč i krvoproliće, upitao je danas peredsednik Aleksandar Vučić komentarišući pitanja novinara za „prozivke“ pojedinih opozicionih predstavnika zbog njegovih stavova o rešenju kosovskog pitanja.

„Ovo je direktan, javni poziv na vojni ouč i krvoploliće, na ubistvo vrhovnog komandanta, na njegovo hapšenje“, rekao je Vučić, te poručio da je očekivao da neko na to reaguje.

Ne bi, dodao je, da se meša u posao državnog tužioca, posebno s obzirom da je u pravosuđu, kako je naveo još mnogo „odlivaka“ i „Ispljuvaka“ režima u kojem je glavna bila Demokratska stranka.

„Ali, očekivao sam da neko reaguje, jer ne postoji bolji primer da se reaguje, ali zašto tužioci ćute…kao što su navikli da ćute iz vremena Đilasa i DS, kad su ćutali na krađe…ne znam… ali pokažite mi bolji knjiški primer da je reč o pokušaju vojnog i državnog puča“.

Kako je rekao, mislio je ranije kad je Dragan Vučićević, urednik Informera, pominjao državni udar, da on preteruje, ali sada kaže čini se da je to bilo tačno.

Komentarišući pozive opozicionih lidera na njegovo hapšnje, Vučić je rekao i da nije čudno da i ovde, kao i svuda u svetu, postoje fašističke stranke.

„Ali, to što taj bije žene, za to mora da odgovara, a što poziva oficire da hapse svog vrhovnog komandanta, da me ubiju, neka pričaju šta hoće“, poručio je.

(Tanjug)