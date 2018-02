Vučić: Pravno obavezujući sporazum garantuje za ulazak u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će Srbija, ukoliko Beograd i Priština do 2019. potpišu pravno obavezujući sporazum, dobiti sve garancije za ulazak u Evropsku uniju do 2025. godine.

Vučić je za televiziju Prva rekao da je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o pravno obavezujućem sporazumu, ali da je papir još beo.

„Ukoliko potpišemo taj sporazum dobićemo sve garancije, a garancije koje dobijamo u Berlinu su garancije u koje najviše verujem“, rekao je Vučić.

Na pitanje šta je sada na stolu u pregovorima sa Prištinom, Vučić je naveo da će narodu o tome govoriti početkom aprila.

„Sa kancelarkom sam pričao o svemu. Papir je i dalje beo, ali svakakvih stvari tu ima i razgovarao sam sa kancelarkom Merkel o različitim modalitetima“, rekao je on.

Na navode o „tajnim pregovorima“, Vučić navodi da nema ničega tajnog.

On je rekao da se zalaže za kompromisno rešenje sa Prištinom, ali nije hteo da komentariše ideju podele Kosova.

„Kako god da rešimo pitanje naših granica sa Prištinom, kako god da rešimo teritorijalno pitanje sa Kosovom, neće biti konflikata. Ta vrsta razrešenja dovodi do prestanka sukoba Srba i Albanaca. Apsolutno sam siguran da će ukloniti neprijateljstvo koje postoji više od 100 godina“, rekao je on.

Predsednik Srbije kazao je da bi nepotpisivanjem sporazuma Srbija bila zaustavljena na svom evropskom putu i izgubila bi direktne strane investicije.

„Ne bih to nazvao sankcijama, ali to je prirodni zid koji više ne možete da probijete. Zato sam sve vreme insistirao na neophodnosti kompromisa i nisu ti razgovori laki i ne svidjaju se sve moje ideje nemačkim domaćinima. Ali nisam ja ovde došao na kafu jer kafu ne pijem, niti kancelarka Merkel ima vremena za gubljenje. Niti sam došao da vidim Berlin“, kazao je on.

On je rekao i da će u aprilu izaći sa nečim konkretnim pred gradjane, kada je reč o Kosovu, ali da to „ne znači da će Vučić priznati Kosovo“.

(Beta)