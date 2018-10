Vučić: Pravo je opozicije i da bojkotuje rad parlamenta ako želi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema nikakav problem sa tim što su pojedine opozicione stranke predložile bojkot parlamenta i dodao da je to njihovo demokratsko pravo.

„Ko god hoće da bojkotuje, neka bojkotuje. Ovo je demokratska zemlja. Svako ima pravo da bojkotuje ili šeta. Samo niko nema pravo da razbija ili ruši, a sve drugo imaju pravo koliko god hoće“, rekao je Vučić novinarima nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić.

Komentarišući tvrdnje predsednika Narodne stranke Vuke Jeremića da će, u slučaju da postigne sporazum o razgraničenju sa Kosovom Vučićeva smena biti znatno teža, jer će uživati podršku medjunarodne zajednice, Vučić je rekao da je on mislio da ga kritikuju na račun kosovske politike jer brinu za srpski narod koji tamo živi.

„Ja mislio da brinu zbog Kosova i Metohije, naroda koji tamo živi, a ne zbog toga da li će da me smene ili ne. Ja sam mislio da imaju ideale a ne zbog para i vlasti. Baš sam iznenadjen… Nego, jel rekao odakle mu 200.000 evra iz katarske ambasade ili pet miliona evra od onog lopova?“, upitao je Vučić.

On je dodao da njegov predlog za rešenje Kosova ipak nije prihvaćen i da to sada otvara put opoziciji da ga smeni.

Do 1. maja počinje izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti u sedam gradova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će najkasnije do 1. maja početi izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti u sedam gradova u Srbiji.

On je novinarima rekao da su se za te stanove prijavila 23.423 pripadnika snaga bezbednosti, uključujući i one koji nemaju adekvatan smeštaj.

„U narednih mesec dana počinje gradnja u Vranju i Nišu, a posle toga u Kraljevu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, pa onda Novi Sad i Beograd“, rekao je on.

Plan je, kako je rekao da stanovi budu gotovi, do 2020. godine. Prva faza, kako je dodao, predvidja izgradnju 8.086 stanova, te će jedan trećina imati rešeno stambeno pitanje.

U drugoj fazi predvidjeno još 10.000 stanova.

Vučić je rekao da će u Vranju biti izgradjeno 486 stanova, u Nišu 2.400 stanova, a u Novom Sadu 2.051.

„U prvoj fazi u Beogradu idemo sa 1.000 stanova, koji će biti izgradjeni u Zemunu kod lakat krivine“, rekao je on i dodao da će svim gradovima stanovi biti na dobrim lokacijama.

Po službama, kako je dodao, 14.169 pripadnike policije čeka rešavanje stambenog pitanja, u vojsci Srbije 7.577, u BIA 856, a u Ministarstvu pravde 1.021.

Vučić je rekao da će, kako bi podstakli ljude da ostanu i u manjim mestaima, davati znatno niže cene i dodatne subvencije za one koji kupuju stanove u Prokuplju, Vranju, Leskovcu,Požarevcu, odnosno u svakom drugom mestu, koje nije Beograd, Novi Sad ili Niš.

„U pojedinim mestima ljudi će moći za 300 do 350 evra po kvadratu da kupe stan“, rekao je on.

„Ali ne da me smene iz Njujorka i Londona, nego iz Kuršumlije, Niša ili Novog Sada“, rekao je Vučić.

Komentarišući izjave političara sa Kosova da će po svaku cenu formirati oružane snage, Vučić je rekao da to nije jedini problem već da se vodi i veoma intenzivna kampanja da Kosovo postane član Interpola na glasanju u drugoj polovini novembra.

Vučić je rekao da na tome „rukama i nogama rade neki od naših zapadnih partnera“.

Skeptičan prema optužbama o nameštanju utakmice Crvene zvezde i Pari Sen Žermena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vrlo skeptičan prema optužbama o navodnom nameštanju rezultata utakmice izmedju Crvene zvezde i francuskog Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, ali da će državni organi ispitati svaku mogućnost i da će saradjivati sa Interpolom i francuskim istražnim organima na tom slučaju.

Nakon sastanka sa premijerkom, Vučić je rekao da misli da je to „još jedan od trikova“, ali da je to samo njegovo mišljenje i da će biti kažnjen svako ko je eventualno učestvovao u bilo čemu nezakonitom.

„Ako je to neko učinio – biće najstrože kažnjen. Ali ja mislim da je to samo još jedan od trikova. O tom po tom“, rekao je Vučić.

Predsednik je ponovio da će državni organi Srbije svakako ostvariti svaku neophodnu saradnju i sa Interpolom i sa francuskim državnim organima.

(Beta)