Vučić: Prisajedinjenje najvažniji događaj u poslednjih 100 g

KULA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je prisajedinjenje Vojvodine, za njega lično, bio jedan od najvažnijih događaja u poslednjih sto godina I da će taj datum biti još važniji kada Vojvodina, kao deo Srbije, sledeću stoletnicu dočeka mnogo bogatija I uspešnija.

Vučić je rekao da je za Srbiju značajno što ima podršku svih nacionalnih zajednica u Vojvodini.

„Želimo da gradimo zajedničku budućnost sa mađarskom braćom, I svim drugim ljudima. Sa svima koje jednake muke tište I more kao I nas Srbe“, naglasio je on.

Vučić je, na pitanje novinara o 100. godišnjici prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, koja se obeležava ovog vikenda, izrazio zadovoljstvo što tom datumu RTV Vojvodine posvećuje celodnevni progam.

„U subotu ću imati dosta obaveza, ali ću svaki slobodan trenutak provesti uz vašu televiziju. Taj datum je za mene najvažniji događaj u poslednjih 100 godina. Imam čast da sam dobio poziv da govorim na svečanoj akademiji, I da mi iz centralne, ili uže Srbije, kako se to nazivalo u komunustičkim podoelama, otkrijemo spomenik kralju Peri, pošto je to bio nadimak našeg velikog kralja Petra“, najavio je on u razgovoru sa novinarima, nakon otavranja novog pogona italijanske kompanije „Kalcedonija“ u Kuli.

Vučić je istakao da će ovaj datum biti još važniji kada Vojvodina kao deo Srbije sledeću stoletnicu dočeka mnogo bogatija I uspešnija nego što je to bio slučaj ranije.

On je rekao da će se tim povodom obratiti na Svečanoj akademiji koja će u okviru obeležavanja biti održana u Novom Sadu.

Odbor za obeležavanje stogodišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918 – 2018. godine čiji je pokrovitelj i počasni predsednik, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Pokrajinska vlada u Novom Sadu, 24. i 25. novembra, obeležiće 100 godina od završetka Velikog rata i prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.

Svečana akademija biće održana 25. novembra u Srpskom narodnom pozorištu, u prisustvu najvišeg državnog vrha Srbije.

(Tanjug)