Vučić: Putinu sam rekao šta je srpsko rešenje za Kosovo

BEOGRAD – Srećan sam što predsednik Rusije poštuje cinjenicu da je Srbija, kao mala zemlja, uspela da sacuva svoju nezavisnost, suverenost u odlučivanju i da ume da održi tu poziciju, izjavio je u intervjuu za Sputnjik predsednik Srbije Aleksandar Vučić dan pošto je obavešten da ga je Vladimir Putin odlikovao Ordenom Aleksandra Nevskog.

Upitan da li je lako održati takvu poziciju u situaciji kad se ona razlikuje od stavova mnogih svetskih moćnika, on je dodao: „i izdržati sve teške pritiske, čuvati zemlju na vetrometini puteva i praviti dinamični progres, kao što ga Srbija pravi… – ali sve to uspevamo“.

Orden Aleksandar Nevskog, rekao je, ogromna je čast za njega lično, ali i za Republiku Srbiju.

„Ja mislim da je to kljucni razlog zašto predsednik Putin ukazuje ovakvo poštovanje Republici Srbiji. Mislim da on dobro razume, za razliku od mnogih i u Srbiji i u Rusiji koji bi uvek želeli da vide nešto drugo, mislim da predsednik Putin perfektno razume poziciju Srbije, zna koliko je ona teška i složena, zna koliko nije lako velikoj i moćnoj Rusiji, onda možete da mislite u kakvoj je poziciji malena Srbija“, dodao je predsednik Srbije.

Na konstataciju da mediji pišu da je savetnik američkog predsednika Džon Bolton sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom dogovorio nekakvo rešenje i da je sad, otprilike, na Srbiji da ga prihvati, Vučić ističe da njegove informacije nisu takve.

„Ja sam dobio poruku Sergeja Lavrova“, dodao je on.

„Prvi put smo pred predsednikom Putinom razgovarali, prvi put je zvanicno na sastanku Džon Bolton pokrenuo to pitanje i ja sam obavešten od strane gospodina Lavrova o tome. On nije rekao da je gospodin Bolton bio nekorektan, ali je ponovio nedvosmislenu poziciju Rusije, koju je predsednik Putin izneo poslednji put u razgovoru sa mnom“, napomenuo je Vučić, potvrđujući da to znači da rešenja neće biti bez Srba.

Prema njegovim rečima, suština u tome da neki ljudi u jednom delu sveta misle kako je to sve otprilike završeno, samo neko treba da sedne da nešto potpisuje.

„Pošto ne postoji niko ko bi to znao bolje od mene koliko smo blizu ili daleko, ja vam kažem da smo veoma, veoma daleko, nažalost. Što se tiče brzine odlučivanja, ja bih voleo da mi sutra možemo da pronađemo kompromisno rešenje, ali to neće biti slučaj. A da li još nekome iz geopolitičkog razloga žuri ili ne, to i ono što mislim, ne bih smeo javno da govorim i komentarišem. Nekakvo kompromisno rešenje, za koje smatram da je mnogo daleko, značilo bi mnogo za Srbiju, ali upravo zato mi se čini da svi ovi potezi i sve ovo što će se zbivati u novembru vodi u suprotnom smeru“, dodao je Vučić.

Na pitanje da li očekuje da se 11. novembra u Parizu, gde će razgovarati i sa najvažnijim svetskim liderima, pokrenu i neki ozbiljniji razgovori o Kosovu, odnosno može li to biti i začetak neke buduće međunarodne konferencije o sudbini južne srpske pokrajine, Vučić je rekao:

„U Parizu ću se videti sa svetskim državnicima. Spreman sam, a još nemamo nikakvu potvrdu toga, da razgovaram sa Tačijem ako neko želi da organizuje taj susret i na marginama. Taj posrednik mora da bude EU jer smo mi ranije pristali na takvu vrstu pokroviteljstva. To bi mogao, na primer, da bude i francuski predsednik. Ali, da će taj susret dovesti do rešenja, to nije moguće. To je toliko nerealno da prosto ne mogu ni da komentarišem.“

Upitan o čemu je razgovarao u Moskvi sa predsednikom Rusije, Vučić kaže: „Nikad neću govoriti o tome šta pričam sa predsednikom Putinom u četiri oka“, ali potvrđuje da je sa sastanka izašao „veoma zadovoljan“.

„Moj prvi susret sa Putinom bio je još u Sociju kada sam bio sa tadašnjim predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dacićem. Rusi su, odmerivši odnose politickih snaga u Srbiji, odredili i format da budu i tri zvanicnika Rusije sa njihove strane. Od tog trenutka do danas, po pitanju Kosova i Metohije uvek smo se dobro, dobro, razumeli. To je sve što imam da kažem“, dodao je Vučić.

On je rekao da je Putinu u susretima kaže šta Srbija želi – to je ono da dobijemo najviše što možemo za svoj narod i državu, a da izgubimo najmanje što moramo.

„O detaljima ne mogu da govorim. To je jedan od razloga što mogu da govorim i sa predsednikom Putinom i sa ostalim državnicima. Što nikada u javnost neće procureti detalji sa naših sastanaka. Možete da mislite šta bi se sve pojavljivalo u štampi da neki drugi imaju čast da dobiju Orden Aleksandra Nevskog. Moj posao je da radim za zemlju, a tada priče sa Putinom ne mogu da idu u javnost“, istakao je Vučić.

Na pitanje šta očekuje od Putinove posete Srbiji sredinom januara, on je rekao da očekuje mnogo važnih stvari i mnogo važnih sporazuma, pre svega iz oblasti ekonomije, energetike, infrastrukture, „verujem, i politike“.

„Mi smo stoprocentno zavisni od ruskog gasa. Ja ne znam kakvi će dalje biti odnosi Rusije sa Ukrajinom. Super ako su se dogovorili sa Merkelovom da gasovod ide u jednom ili dva smera, ali moj posao je da pokušam da obezbedim da u Srbiju nesmetano tece gas. Jer to je uslov našeg razvitka u budućnosti“, kaže Vučić.

Upitan da li veruje da odlazak Angele Merkel može doneti boljitak za Srbiju, on je rekao:

„Plašim se da ne. I to nema veze sa našim ličnim odnosom. Nemam pravo da budem ličan. Ne razmišljam o tome da li volim i ne volim nekoga. Taj neko je značio Srbiji.“

Na dodatno pitanje da li to znači da ne misli da zbog promena u Nemačkoj za nas dolazi bolje vreme, on je odgovorio:

„Ne mislim. Da vam postavim kontrapitanje, pošto znam da Sputnjik ume iz drugačijeg ugla da analizira stvari. Imamo uskoro izbore za evropski parlament. A kakva će pozicija Srbije da bude ako se svi udruže protiv koalicije narodnjačkih i desnih konzervativnih stranaka. Ako se udruže liberali, socijaldemokrate, zeleni, socijalisti, komunisti i ostali. Kakva će nam onda pozicija biti. Bolje da ne dajem odgovor. Ako se ovo desi, a stvari idu u ovom smeru, šta ćemo onda?“

(Tanjug)