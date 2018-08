Vučić: Radojičićev rezultat biće još dva mosta u gradu

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osporio je kritike koje su se pojavile u medijima na račun gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića koji je nedavno otvorio eko zonu za vrapce u prestonici i istakao da će glavni rezultat u mandatu aktuelnog gradonačelnika biti izgradnja još dva mosta.

Vučić je istakao da je Radojičić gradonačelnik tek nešto više od mesec dana i da je otišao da podrži lepu i dobru inicijativu – da se naprave hranilice za ptice i pokaže pažnja.

Niko nije rekao da mu je to glavni posao, to je samo malo pažnje prema životinjama, pticama i nista više od toga, rekao je Vučić.

„A, kažu, to mu je glavni rezultat. Ne, glavni rezultat su još dva mosta koja ćemo da uradimo u Beogradu za vreme ovog gradonačelnika“, podvukao je predsednik.

Gradiće se i gondola od Kalemegdana do Ušća, a na kritike na račun planiranog podizanja jarbola sa srpskom zastavom na Uščhu, upitao je zašto nekome smeta srpska zastava.

„Što vam toliko smetaju srpske zastave, naše obeležavanje NATO agresije, to što smemo da kazemo da je bila agresija, a ne bombardovanje i napad? Što vam smeta što obeležavamo stradanje našeg krajiškog naroda, što ćemo i ove godine učiniti?“, zapitao je Vučić.

Kako je rekao, oni koji ga kritikuju, više ne mogu da govore da je „Beograd na vodi“ Vučićeva fantazmagorija i dodao da je vlada na čijem je čelu on bio, platila 78-80 odsto svega u vezi sa Pupinovim mostom, na Dunavu.

„Uradili smo ga mi, a nigde nisam rekao Vučićev most ili bilo čiji, čak sam i pozvao one koji su pre nas pravili ugovore. Izgradilo se, otkada sam posao predsednik Vlade, 410 mostova u Srbiji. A, oni su pravili šale -Pešić napravio Gazelu, Đilas Most na Adi, 500 miliona evra koje i sada vraćamo, a Radojičić nam je dao nešto za vrapce“, rekao je Vučić.

(Tanjug)