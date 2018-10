Vučić s Kukanom o evropskom putu SRB, KiM, reformama…

BEOGRAD, 29. oktobra ( Tanjug) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas u razgovoru sa predsedavajućim Delegaciji Evropskog parlamenta pri Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU – Srbija Eduardom Kukanom da punopravno članstvo u EU predstavlja spoljnopolitički prioritet Srbije i naglasio da je celom regionu mesto u Evropskoj uniji, što bi doprinelo bržem ekonomskom razvoju zemalja Zapadnog Balkana.

Srpski predsednik je obavestio predsedavajućeg Delegaciji Eduarda Kukana o razlozima za prekid dijaloga sa Prištinom, naglasivši da nije ispunjena obaveza iz Briselskog sporazuma, pre svega formiranje Zajednice srpskih opština.

On je izrazio zabrinutost namerama Prištine da formiraju tzv. vojsku Kosova i naglasio da će to dovesti do destabilizacije situacije u regionu.

“Srbija je spremna za nastavak dijaloga, čak i u situaciji pojačanih političkih i bezbednosnih tenzija nepovoljnih, pre svega, za Srbe na Kosovu i Metohiji”, istakao je predsednik Vučić, saopšteno je.

Predsednik Vučić je naglasio da je, u skladu sa novim preporukama Venecijanske komisije, u septembru ove godine predstavljen revidirani Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa.

Predsedavajući Delegaciji Eduard Kukan je pozitivno ocenio ekonomski napredak Srbije, istakavši da su strani investitori zadovoljni poslovnom klimom u Srbiji, što Evropska unija pozdravlja.

On je naglasio da mu je drago što je Srbija stub stabilnosti u regionu i dodao da je neophodno raditi na poboljšanju situacije u oblasti vladavine prava i slobode medija.

(Tanjug)