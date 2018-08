Vučić: Sa HPK je još sve otvoreno

ŠID – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je sve u vezi tužbe kompanije HPK koja je upravljala železarom u Smederevu otvoreno i da će se država boriti da ne plati traženih 10 do 12 miliona dolara.

Vučić je, na konstataciju da je kompanija HPK, koja je upravljala železarom, tužila državu i železaru, i da je predviđeno da se plati 12 miliona dolara, te pitanje ko će da plati taj novac, rekao da smatra da nemamo obavezu da plaćamo tu svotu.

„Sve je još u proceduri i borićemo se za tih 10 do 12 miliona evra. To sa HPK biće još borbe“, poručio je on.

Vučić je rekao da je važno da se objasni građanima, posebno Draganu Đilasu, koji je „naučio kako da krade za seve, a ne kako da radi za državu“, da je bilo nemoguće pronaći strateškog partnera a da železara ne radi.

„Zamislite da prodajete Turcima ovih 100 bikova dnevno, a da nemate klanicu. Mi smo morali da nađemo nekog da upravlja železarom, a nismo mogli da kažemo da železara ne radi, da su radnici na odmoru i da oni dođu i zaposle. Država je plaćala velike svote mesečno“, objasnio je on.

Vučić je rekao da je, ako je za nešto zaslužio da dobije poverenje naroda, onda to zbog železare.

On je preneo da je Srbija HPK dobio u Evropi i da nije ništa izgubila, a da je ta kompanija sada otišla u Ameriku jer misli da može da se naplaćuje od naše imovine.

(Tanjug)