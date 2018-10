Vučić: SAD da pomognu po pitanju neodgovornog ponašanja PR

BEOGRAD – PredsedniK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je zamolio SAD da pomognu po pitanju neodgovornog ponašanja Prištine u vezi formiranja vojske, da nam pomognu, uz razumevanje potpuno suprotne pozicije Vašingtona.

Vučić je, u izjavi za Pink, posle razgovora sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Metjuom Palmerom, podvukao da je formiranje vojske Kosova suprotno svim pravnim aktima – Rezoluciji UN 1244, Kumanovskom sporazumu, Briselskom sporazumu, kao i dogovoru koji imamo sa NATO.

„Oni se pozivaju na Ustav Kosova tvrdeći da su nezavisna država, a i mi možemo da se pozovemo na Ustav Srbije. Mislim da su Amerikanci razumeli šta je to što Srbija ne može da prihvati. Šta je to kada mora da zaštiti sebe. Nadamo se da nas niko neće dovesti u tu poziciju“, podvukao je on.

Kazao je da je Palmer razumeo pozicije Srbije, ali da ne postoje nikakve garancije.

Dodao je da je sa njim, kao što stalno govori u javnosti, i u četiri oka govorio da je formiranje vojske Kosova pretnja za mir i stabilnost.

Rekao je da razgovori sa Palmerom nisu bili ni laki ni jednostavni, jer po nekim temama kao što je pitanje Kosova i Metohije, postoje potpuno različiti.

„Oni smatraju da je Kosovo potpuno nezavisna država od 2008, a mi to ne prihvatamo“, kazao je on.

Vučić je kazao da za nekoga važe međunarodni akti, a za duge ne.

„Neki su pogazili kompletno međunarodno pravo 2008.. Mi smo suviše slabi da bismo mogli da objasnimo kako smo poštovaoci međunarodnog prava, a oni najjači u svetu ga gaze. Ne možemo da nametnemo norme međunarodnog prava, mi smo za to mali. Moramo da se ponašamo u skladu s tim, kako bismo sačuvali naše ljude, Srbiju od ratova i sukoba i osigurali ekonomski razvoj“, rekao je on.

(Tanjug)