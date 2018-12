Vučić: Sledi katastrofa, ako neko ne obuzda Prištinu

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su iz Prištine stigle dve loše vesti, da ostaju pri taksama dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova i da će formirati vojsku, što je signal katastroge ukoliko neko ne obuzda Prištinu.

„Veoma me brine činjenica da albanske vlasti ne žele ni da čuju za ukidanje protivpravnih taksi protiv Republike Srbije. Oni su konstatovali da će te takse trajati dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova. Druga loša vest je da su Albanci najavili formiranje vojske Kosova 14. decembra, suprotno svom Ustavu i dogovoru sa NATO-om“, rekao je Vučić i konstatovao da „to donosi opasnost po našu državu“.

„Njihova namera i želja je veoma opasna po nas i dovode nas pred svršen čin“, rekao je Vučić i dodao:

„Srbija neće priznati kosovsku nezavisnost, sa Srbijom se tako ne razgovara“. „Ono što je problem je kada neka od prištinskih usijanih glava odluči da pošalje vojsku na sever Kosova, na to pitanje želimo da dobijemo odgovor celog sveta. Zbog toga ću se konsultovati sa svima i onda ćemo doneti odluku da li ćemo tražiti zasedanje Saveta bezbednosti. Moramo da ukažemo na razmere katastrofe koja sledi i da ukažemo svetu šta se zbiva“, rekao je Vučić

To nas, kaže, dovodi u regionu u najviši stepen opasnosti.

Potezi Prištine su, istakao je, neodgovorni, strahovito neodgovorni i dovode nas u najgoru opasnost:

„Ne želim ni da izgovorim reč šta je njihova namera, ali se plašim da sve nas dovode pored svršen čin“, dodao je.

Naglasio je da Srbija u međuvremenu nije preduzela nijednu protivmeru.

„Sve vreme smo radili na smirivanju tenzija i želeli da se nađe bilo kakvo rešenje, čak smo bili spremni da učestvujemo u rešnju koje bi na neki način spasilo njihovu čast, ali oni to nisu želeli“, istakao je Vučić.

I posle susreta sa Hanom, iako im je preneo nedvosmislenu poruku oni su rekli da će takse biti ukinute kad Srbija prizna nezavisnost ili kad sruše vlast u Beogradu na ulicama.

„Rekao sam, možete da radite šta hoćete, da rušite i mene i vladu, ali mi našu odluku promeniti i ne pristajemo na ucene i nećemo da vam činimo nove ustupke, ne zato što smo suviše gordi ili arogantni veća zato što to uopšet nema nukakvog smisla“, rekao je Vučić.

On je naglasio da je Srbija bila usamljena u želji da pregovara a da sve ovo pokazuej da Albanci nisu želeli nikakve suštinske pregovore niti kompromis već samo da se prizna njihova nezavisnost.

Ističe da ljudi to moraju da znaju kao i to da sile koje su priznale nezavisnost neće biti na našoj strani.

„Neće biti na našoj strani, priznali su nezavisnost. To je njihovo ljubimše. Čuli ste danas novog američkog ambasadora na Kosovu Kosneta koji je saopštio da nema na svetu dve zemlje tako bliske kao što su SAD i Kosov i onda vam je jasno u kakvoj teškoj situaciji smo mi. Amerika im je i mama i tata, mi Srbi, sa poštovanjem međuanrodng prava, sporazuma, sprovođenjem Briselskog sporazuma, ne vredimo ništa, nismo dovoljno dobri jer mi smo krivi za Interpol“, ističe Vučić.

Kako je primetio, izgleda da smo mi Srbi krivi što su na KiM „razjareni“ zbog glasanja u Interpolu i dodaje da je valjda trebalo da glasamo za njih, da oni ne bi donosili mere.

Kako je rekao, u Prištini znaju da neće uništiti srpksu ekonomiju, koliko god mere bile bolne za nas, jer mi imamo šta da proizvedemo i da izvezemo.

Vučić je rekao da će mere svakako uticati na nas, ali ne dramatično, jer imamo dobre rezultate, a imaćemo još bolje.

„Oni to rade da bi proterali srpski živalj sa KiM, da bi njihova čizma zauzela sever Kosova. To sam rekao na početku i to ponavljam danas“, rekao je Vučić.

Oni će u tome imati javno protivljenje mnogih, ali suštinski skrivanje pogleda i ćutanje, i cekanje da se to desi, a da Srbiji budu vezane ruke.

„Naše ruke neće biti vezane, jer, mi smo saterani u ćošak, nemamo vise ni izbora. Nama ostaje da se borimo za mir, da objašnjavamo svima u svetu šta je cilj Albanaca i da budemo uz svoj narod“, poručio je Vučić.

„Saterali su nas u ćošak, nemamo kuda da izađemo i nema gde da se sklonimo. Šta ćemo da radimo? Da se borimo da se istina čuje daleko, da molimo sve da ne ugrožavaju bezbednost Srba na KiM, međunarodnu zajednicu, Kfor.. Da li je to dovoljno? To ćemo da vidimo“, rekao je on novinarima.

Dodao je da ne želi da izgovara „ono što bi oni želeli“.

Naglašava da je cela njegova politika bila da sačuvamo naše nacionalne interese, da budemo ponosni i dostojanstveni ljudi, da ne budemo unižavani kao država a da sačuvamo mir.

„To je bila moja politika i to će biti i u budućnosti“, poručio je Vučić.

(Tanjug)