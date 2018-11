Vučić: Spremamo se na dugu borbu, nećemo vas ostaviti same

BEOGRAD – Moramo da se pripremimo za dugu i tešku borbu, nećemo vas ostaviti na milost i nemilost, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predstavnicima Srba sa KiM, sa kojima razgovara kako pomoći našem narodu posle mera koje Priština uvela na robu iz Srbije, koje je pozvao

„Moramo se spremiti za dugu borbu, jer nezavisnost sigurno nećemo prihvatiti“, rekao je Vučić povodom izjave Ramuša Haradinaj da Priština neće ukinuti takse na srpsku robu dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova.

Vučić je kazao da je naš narod u teškom položaju nakon odluke Prištine.

„Ove mere, najpre uvođenje takse od 10 odsto, a sada i 100 odsto, znači u potpunosti zabranu trgovine sa centralnom Srbijom, znači da ostajete bez vitalnih proizvoda, jer ovom merom nije pogođena samo roba široke potrošnje, već i gaza, zavoj, čak i kiseonik su zaustavili za našu bolnicu u Mitrovici“, objasnio je on.

Vučić je naglasio da je reč o nečemu što do sada nije nigde viđeno.

„Paljenje naše robe u Kačaniku, organizovanih lomača…potpuno je isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacisičkoj Nemačkoj. Imamo najgoru vrstu nacizma na delu, kojom se neki ponose. Za nas je važno da su ljudi iz EU reagovali racionalno, bilo bi bolje da su reagovali tako i prvi put kada je prekršen CEFTA sporazum. Nisam siguran da će uspeti da urazume Prištinu. Ne mislim da će se to dogoditi“, kazao je on.

Vučić je ukazao da su danas prištinske vlasti krenule po Ropotovu i Ranilugu po kućama i otimaju tablice sa automobila.

Istakao je da je spremio da prenese šta kao zemlja možemo da uradimo u ograničenim uslovima, naročito posle postavljanja granica između Srba i Srba.

„Ali, ne moram da govorim da vas nećemo ostaviti na milost i nemilost. Sve što sam rekao u Kosovskoj Mitrovici pozivajući njih na mir, na razumevanje, da shvate da je kompromis jedino moguće rešenje. Plašim se da to nisu razumeli ili da su to shvatili kao naš znak slabosti.

Ukazao je na smanjenje podrške Kosovu u Interpolu.

“Prošli put su za osam glasova promašili dvotrećinsku većinu, a sada im je nedostajalo više od 30 glasova. Umesto da ih to učni trezvenijim, racionalnijim, očigledno su izgubili glavu i sada žele i po cenu eskalacije da do rezultata dođu“, naglasio je on.

Vučić je rekao da Beogard, zbog Srba na Kosovu i u centralnoj Srbiji, cela Srbja mora da čuva mir.

„Imamo robu i ekonomiju koja napreduje. Konačno je životni standard krenuo da napreduje i ide uzlaznom putanjom. To ne smemo da ugrozimo. Moramo da damo sve od sebe da izbegnemo svaku vrstu konfrontacije. Oni će poksustai da nas uvlače u sukobe sa raznozranim provokacijama. Moramo da budemo jedni uz druge, ostanemo zajedno i mirnim, dozvoljenim političkim sredstvima se borimo. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da primeni silu protiv našeg anroda i krene u ubijanje ljudi samo zato što su Srbi. To srpsak država neće dozvoliti“; bio je jasan predsednik.

On je preneo da je i rusko Ministarstvo inostranih poslova izdalo saopštenje u kojem je jasno navelo šta se dešava na KiM.

Takođe je, na početku, ukazao na pomeranje prištinskih snaga ka severu Kosova.

„Kasnimo malo jer smo dobili informacije da su krenuli iz baza Belvedere i Vrelo ka severu KIM. Odnosno dve su moguće namere njihove. Ponovo su uzeli onaj gliser kojim se Tači vozio na Gazivodama. Moguće je da kreću u kontrolu jezera da pokazuju mišiće i druga da kontrolišu zeleni prelaz na severu da bi sprecicli bilo kakav protok robe ka srpskim sredisnama“, naglasio je on.

Rekao je da će Srbija da prati situaciju i da ga ljudi iz službi obaveštavaju o promenama na terenu.

(Tanjug)