Vučić: Spremni smo za nastavak dijaloga čim Priština ukine takse na proizvode iz Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Beograd spreman da odmah nastavi dijalog sa Prištinom čim Kosovo ukine takse za proizvode iz centralne Srbije i iz BiH.

„U svakom dijalogu moraju da postoje pravila i da se poštuje druga strana. Čekamo da Priština uradi svoj posao i da se stavi na civilizovanu stranu i ukine takse. Kada to učine, spremni smo da nastavimo odmah“, rekao je Vučić nakon otvaranja fabrike u Kuli.

On je rekao da ne može da prognozira da li će Priština, nakon neuspeha da se učlani u Interpol, prihvatiti da ukine takse ili će ići na dodatnu konfrontaciju.

„To je veoma teško pitanje. Da mi je neko ranije rekao da je moguće da neko uvodi takse, ja bih rekao da to pripada ne 21. nego 17. veku. Ne znam šta da kažem šta će uraditi. Nadam se da neće biti takvih poteza u budućnosti, ali moramo da budemo spremni“, rekao je Vučić i dodao da odbijanje skupštine Interpola da prihvati zahtev Kosova za članstvom predstavlja simboličnu i malu pobedu, koja je razveselila ljude, ali da svi znaju da pravi trud tek predstoji.

Predsednik Srbije je ocenio da ga ne čudi što su pojedini predstavnici opozicije kritikovali takav ishod i rekao da bi ga napadali šta god da se dogodilo.

„Koju smo tu stvar uradili a da nisam čuo salve uvreda posle toga? To je nekome posao očigledno, ali to je demokratija. I to ljudi treba da čuju i vide“, rekao je on.

Komentarišući zahtev ministra odbrane Aleksandra Vulina da promeni svoj stav prema Crnoj Gori i Makedoniji zbog podrške učlanjenju Kosova u Interpol, Vučić je rekao da su Podgorica i Skoplje pokazali da im je Priština mnogo važnija nego Beograd.

„Mi smo tu poruku dobro razumeli. Želimo dobre odnose, ali smo shvatili njihove prioritete. Mi ćemo se ponašati odgovorno i ozbiljno, poštujući njih ali dobro razumevajući na kojem se mestu njima nalazimo i u skladu sa tim ćemo se ponašati i u budućnosti“, rekao je Vučić.

(Beta)