Vučić: Srbi će jednog dana da žale za razgraničenjem

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić konstatovao je da je sada jasno da od razgraničenja između Srba i Albanaca nema ništa i ocenio da će Srbi jednog dana žaliti za tim rešenjem.

„Razgraničenje je bilo moja ideja, ali sad je jasno da nema ništa od toga. Srbi će jednog dana da žale za tim. Vidite da ne možemo da se dogovorimo da se ukunu takse, a kamoli o mnogo ozbiljnijim temama, kao što je razgraničenje“, rekao je Vučić.

A na pitanje o Hardinajevoj izjavi da će takse biti na snazi, sve dok Srbija ne prizna Kosovo ili će vlast u Beogradu biti rušena na ulici, on je rekao da to nije Harsdinajeva ideja i da zna ko stoji iza toga i čija je to ideja.

Na pitanje da kaže ko je to, Vučić je rekao da su svi razumeliu ko je to, i da on neće to da kaže:

„Ne, sačekaću, jer oni će meni već da kažu ‘zašto ste nas optužili’, a ja ću da ih pitam ‘kako ste se prepoznali'“.

(Tanjug)