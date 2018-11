Vučić: Srbi nisu razumeli moj predlog

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da mnogi u Srbiji nisu razumeli njegov predlog rešenja problema Kosova i Metohije.

„Pre svega u Srbiji nisu razumeli moj predlog. Od opozicije nisam ni očekivao da razume“, naglasio je Vučić gostujući na televiziji „Hepi“.

Na konstataciju da opozicija nije želela da učestvuje u unutrašnjem dijalog, Vučić je odgovorio da „učestvuju“ svakog dana svojim „genijalnim idejama“ – „čekajte Srbi da svi nestanemo, da uništimo sve fabrike, da možemo dalje da pljačkamo i krademo“.

Vučih je kazao da je on krivac jer je želeo da izvuče najviše za naš narod, da se bori za njega, dodavši da su se oni pre njega pomalo radovali nezavisnom Kosovu, čekali da prođe vreme, da plaše nekakvim satrim, novim radikalima, a oni da nastave da kradu i pljačkaju.

On je podsetio da je, kada se usvajan Briselski sporazum, znao da ćemo se držati toga, kao i Srbi u RS Dejtonskog sporazuma.

„Imali smo pet godina u kojima smo sačuvali mir, stabilnost. Ja sam rekao hoćete kompromisno rešenje, znajući da danas živi više od 90 odsto Albanaca na KiM, da su najmoćnije zapadne zemlje priznale nezavsinost, da pokušamo da napravimo dogovor, istovremeno pokušavajući da izvučemo najviše“, naveo je on.

Kako kaže, Srbi moraju da razmeju da ovo nije više 2000. ili 1997.

„Imali smo 2004. i 2008.kada su proglasili nezavisnost, poraz pred MSP 2010. Jeremić, Tadić i Đilas su tada postavili najgluplje pitanje, a 2011.supostavili granice na Jarinju i Brnjaku, i hapsili ljude koji su spaili prelaz. Da li se sećate da su gonili Srbe?“, upitao je on.

Prema njegovim rečima, situacija za nas je mnogo loša i moramo to da razumemo, čak iako sutra ne budemo poraženi (Interpol).

„Ja sam ponosan na ljude koji su se borili, borili kao David protiv Golijata. Ne treba, ni ako pobedimo, da se ukljujkujemo i mislimo da smo postali mnogo važniji. Moramo da se borimo za kompromis“, rekao je on.

Vučić je zatražio više realnosti kod srpskog naroda, dodajući da ako neko misli da će Kačanik biti srpski za 10 ili 30 godina – onda greši.

Ukazao je da mu je bilo teško pre nego što je izašao pred nemačku kancelarku Angeli Merkel da joj kaže svoj stav o KiM.

„Ideš kod najmoćnije žene u Evropi. U čemu Srbija može da se poredi sa Nemačkom po pitanju ekonomije i politike“, naveo je on.

Vučić je odbio da komentariše izjavu Išingera da je Boris Tadić sa Hašimom Tačijem postigao sporazum kao što je bio Briselski, a da ga je povukao pošto su Rusi bili protiv.

„Tadić je to demantovao. To ne mogu da komentarišem jer ne bi bilo fer. Za razliku od njih koji su uvek na strani stranaca, ja nikada ne napadam Srbe i svoje političke protivnike pred strancima. Videli ste se kada su se albanski novinari obrušili na mene u Briselu da nisam hteo da napadnem ni Jeremića, Tadića ni Đilasa. Šta mislim reći ću im u Srbiji“, zaključio je on.

(Tanjug)