Vučić: Srbija spremna za nastavak dijalog, kompromis potreba

BEOGRAD – Predsednik Srbije Alekasandar Vučić izjavio je danas da je Srbija spremna za nastavak dijaloga u Briselu, ali da ne može da kaže kada će to biti.

„Mislio sam da će dosada razgovori biti nastavljeni, ne znam kada će ih biti i u svakom trenutku smo spremni za dijalog“ rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom.

Vučić je odgovarajući na pitanje austrijskih novinara, a u vezi sa razgraničenjem i „promenom granica“, ponovio da treba prvo videti gde ko vidi i smatra da su te granice, te da Austrija priznaje jedne, a Srbija druge, SAD jedne, a Ruska Federacija druge, Nemačka jedne – Kina druge, Italija jedne – Španija druge…

Kako je rekao, to pita i ljude u Srbiji.

„Imamo naš Ustav u kome jedno piše, ali kad ulazi u KiM dočekaju ga prelazi i nekakve granice između Srba i Srba koje su neki postavili 2011. godine“, napomenuo je Vučić.

On je dodao da je stoga i rekao da Srbi i Albanci zajedno treba, u skladu sa kompromisnim rešenjem, to da utvrde i dodao da smatra da je to logično, a da ako se misli da se postigne kompromis, mora ceo paket važnih pitanja da se rešava.

Istakao je da je zahvalan Sebastijanu Kurcu što je rekao otvoreno da je preduslov ulaska Srbije u EU rešavanje pitanja KiM, i da građani Srbije treba da znaju šta su uslovi.

Prema njegovim rečima najlakše je reći nećemo u EU, i „baš nas briga“, ali i ukazao da sa EU imamo 68 odsto robne razmene, a sa zemljama regiona koje takođe teže ka EU još 20 odsto.

Naveo je da je to ukupno 88 odsto i da treba da bude jasno i da u tom slučaju ne bi više imali investicija i ukazao da su onima koji najglasnije viču da nam ne treba Evropa deca upravo tamo i žive i školčuju se na račun građana Srbije.

Vučić je takođe ponovio da smo „miljama daleko“ od rešenja za KiM, ali i da to rešenje treba da bude u odnosima Srba i Albanaca.

On je rekao i da se sada pominje neko otvaranje „pandorine kutije“ upitavši što se o tome nije mislilo 2008. godine kada je ta kutija otvorena.

Vučić je upitao i kako da građanima Srbije objasni da Albanci imaju pravo na samoopredeljenje, a da Srbi u Republici Srpskoj to nemaju, uz napomenu da je prvi koji se zalaže za teritorijalni integritet BiH i upitao po kom principu međunarodnog javnog prava da tako nešto objasni.

„Ne postoji taj princip“, podvukao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da moli i austrijskog kancelara i sve druge da nam pomognu, da se razvijamo, napredujemo, školujemo našu decu i da budemo sve bolji i da nam pri tome nije potreban „zamrznuti konflikt“ sa Albancima, jer nam onda niko u zemlji neće više ostati da živi.

I to što će neki pre nas, dodao je, „isprazniti“ svoje teritorije neće nam ništa značiti jer šta će čemu teritorija bez ljudi.

„Niko živ neće da ostane na Balkanu zbog naših sukoba“ upozorio je predsednik Srbije.

On je ponovio da je suština da Srbi i Albanci moraju da pronađu rešenje za nas, a ne za sve druge u Evropi i ocenio da bi to onda značilo mir 100 godina.

Međutim, dodao je, za tako nešto, za kompromis je potrebno dvoje, ali se tako nešto do sada nije dogodilo.

(Tanjug)