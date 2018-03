Vučić: Srbiji se ne piše dobro ako ne bude rešenja za 'kosovsko-metohijski čvor'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nastaviti razgovore sa Albancima kako bi se pronašlo kompromisno rešenje „kosovsko-metohijskog čvora“, jer se Srbiji u budućnosti „ne piše dobro“ ukoliko taj problem ne bude rešen.

„Nastaviću razgovore sa Albancima bez obzira što im ništa ne verujem. Mi nemamo drugi izbor. Moramo da pronadjemo kompromisno rešenje, ako ne bude tako, kompromisno, neće ga ni biti“, kazao je Vučić na konferenciji za novinare u Predsedništvu Srbije.

On je kazao da će ako treba 20 sati obrazlagati kompromisno rešenje za kosovsko-metohijsko pitanje, a onda neka narod sam zaključi da li je on u pravu ili nije.

Vučić je na konferenciji pokazao Briselski sporazum rekavši da su šest od 15 tačaka tog sporazuma posvećeno Zajednici srpskih opština na Kosovu ostala „mrtvo slovo na papiru“.

„Pet godina niko nije želeo da to bude provedeno u delo. Očigledno je da Albanci nisu želeli da to sprovedu u delo, ali to smo pregovarali pod okriljem EU očekujući da EU bude garant sprovodjenja tih sporazuma“, kazao je Vučić.

On je kazao da je Evropska unija želela da ZSO bude formirana, njihov uslov za viznu liberalizaciju Kosova i Metohije bio bi ZSO, a ne demarkacija granice sa Crnom Gorom.

„Srbija je svoje obaveze ispunila, a niko nigde to ne kaže, nego govore o dve strane“, kazao je Vučić i dodao da je sit tog izjednačavanja dve strane.

Vučić je rekao da više nikome neće dozvoliti da se izjednačavaju dve strane, dodajući da će svakog dana reagovati ukoliko se i dalje bude govorilo o dvema stranama.

(Beta)