Vučić Srbima: Srbija je uz svoj narod, budimo jedinstveni

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na predstavnike Srba sa Kosova i Metohije da budu jedinstveni, jer je, kako je rekao, to važno ukoliko želimo da naš narod ostane na svojim ognjištima, a on je, kazao je, siguran da će to tako biti.

Vučić je, zaključujući deo skupa koji je bio otvoren za javnost, istakao kao veoma važno da Srbi na Kosovu i Metohiji treba da znaju da je Srbija uz svoje narod, ali i da treba da znamo šta deo sveta misli o ovom problemu.

„Uprkos teškoćama sa kojima se suočavamo, sasvim i veoma smo odlučni da svom narodu pomognemo. Ja vas molim da izbegavate svaku vrstu incidenata, jer mi nemamo pravo da radimo ni pola od onog što je njima (Albancima) dozvoljeno. Uvek će mnogi iz sveta da prave jednaku krivicu za obe strane, čak i ako ništa ne uradimo“, poručio je predsednik.

Podsetio je da je prošlog puta kada je Srbija okrivljena on otvarao fabriku u Nišu, a da je juče, kada se desilo povećanje poreza na robu iz centralne Srbije, otvarao fabriku u Kuli.

„Možda nije trebalo da otvaram fabriku, možda im to smeta. Ali, moraćemo da se naviknemo na to“, konstatovao je Vučić.

Poručio je da će Srbija preduzeti mere i da, kako je rekao, neće biti lako uništiti život našeg naroda na KiM.

Govoreći o prioritetima, predsednik je rekao da su ključni zdravstveni centri u Mitrovici i Gračanici u koje je, kako je rekao, potrebno dopremiti sve što je neophodno, a o načinu će se dogovoriti.

„A, ako hoće posle da nam to otimaju, nek otimaju i lekove i gazu i sve drugo…. Nek otimaju, mi ćemo ponovo da nabavimo“, kazao je Vučić.

Što se tiče Univerziteta u Mitrovici, Vučić je zamolio studente i profesore da ne napuštaju Mitrovicu, posebno je profesorima poručio da treba da budu uz svoje studente u ovom trenutku.

„Gledaćemo da vidimo i kako hranu da dopremamo. Budite sa njima i obavestite sve profesore koje država plaća da sada moraju da budu revnosniji nego ikada i da više vremena provode sa svojim studentima u Mitrovici, da ostanu čitavu sedmicu, a ne da se Mitrovica isprazni od četvrtka do nedelje“, poručio je Vučić.

Predsednik je rekao da sve državne institucije treba da rade u punom radnom vremenu, da budu u punom pogonu i da Srbi sa KiM mogu svaku vrstu pomoći i podrške da traže od države, samo da budu uz svoj narod.

Govoreći o zdravstvenom centru, Vučić je, obraćajući se direktoru te zdravstvene ustavnove Milanu Ivanoviću, rekao da treba pojačati rad u tom centur, da svi vide da ste, kako je rekao, u stanju da svoje obaveze i svoju dužnost obavljate i u ovako teškim uslovima.

Konstatujući da Gazivode normalno rade, predsednik je poručio da sve treba držati pod kontrolom, te da je posebno važno da mi ne napravimo neki neodgovoran potez.

„Juče je bio dan kada je ukradeno najviše struje. Kradu struju svaku dan. Mi to podnosimo jer bi oni hteli da se isključi srpska elektro mereža na severu Kosova. Oni hoće da nas nateraju da mi prihvatimo da nema srpske mreže na KiM. Srećom srpska država finansijska je jača nego ranije pa to podnosimo“, naveo je Vučić.

Istakao je da je važno da niko ne bude ugrožen, ni Albanci, da bismo pred celim svetom pokazali da smo civilizovani i da dobro razumemo šta nam misle, ali da smo dovoljno tvrdi, čvrsti i odlučni da ostanemo na svojim ognjištima.

„Nećemo da otimamo tuđe, tuđe ne želimo, hoćemo da budemo svoj na svome“, poručio je Vučić..

Ukoliko, kazao je, mi pokažeo i postojanost i snagu, izdržljivost i hrabrost i koliko je moguće narodno jedinstvo i, ukoliko se pametno budemo ponašali, predsednik je rekao da je siguran da će naš narod da opstane na KiM.

„Naša ruka za dijalog je uvek ispružena i ostaće ispružena“, rekao je Vučić i dodao da je vema važno da Srbi znaju da je sve ovo posledica različitih interesa velikih sila i da shvate da ne treba da očekuju potpunu unisonost i potpuno jedinstvo u mišljenju.

„Od politike to nemojte očekivati“, zaključio je predsednik Vučić.

