Vučić: Šta god da je za Skota i SAD, za nas je takozvana

BEOGRAD – Šta god da je Kosovo i njegova vlada za SAD i ambasadora Skota, za nas je to takozvana vlada i takozvana država, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić povodom izjave ambasadora SAD da je Kosovo suverena država i zapitao zašto uopšte onda pregovaraju sa Srbijom i od Srbije traže da poruži utočište tobož suverenim državama u UN.

„Bilo bi lepo da je pokazao malo više poštovanja za zemlju domaćina“, rekao je Vučić i dodao da je i predstavnik vlade, koji je prisustvovao događaju na kojem je Skot dao tu izjavu trebalo da reaguje.

„Šta god da je ta takozvana vlada Kosova za vas, za nas je takozvana“, rekao je Vučić i primetio da nije do diplomata da ispravljaju novinbare, već da odgovaraju na njihova pitanja.

„Na žalost, nisam bio prisutan“, primetio je Vučić, ali i podsetio da nije reč o novom stavu američke administracije i da je zato mnogo skeptičniji po pitanju stavova Vašingtona prema Kosovu i Metohiji nego ministar Dačić.

Ipak, kaže, reč je o velikoj sili, sa kojom moramo da razgovaramo.

Njihovo je pravo, ali i stil da tako govore i zastupaju svoje interese, a naše, je, kaže da branimo srpske interese.

Kako god, ostaje pitanje, smatra Vučić, zašto uopšte onda promoteri Kosova kao suverene države uopšte pregovaraju sa Srbijom, zašto od Srbije traže utočište u UN, ako je reč o pravoj vladi i suverenoj državi, te konstatovao da nam, očito, slede veliki problemi i izazovi, poput najave mogućnosti formiranja vojske Kosova.

„Zašto i na osnovu koje rezolucije, kog međunarodno pravnog dokumenta formirate vojsku Kosova? Ne valjda na osnovu nekog unutrašnjeg akta takozvanog Kosova? Na osnovu neke rezolucije UN? Briselskog sporazuma? Gde to piše? Nigde“, rekao je srpski predsednik.

Reč je o čistom nasilju, pravnom nasilju, posle kojeg, ističe, sledi i fizičko nasilje i to je ono što nas brine.

„Kod nas niko ne leti naglavačke, ali bi dobio propisan odgovor, baš onako kako on štiti ineterese SAD, tako bi dobio i on, pristojan, odmeren, odgovoran odgovor iz ugla interesa Srbije“, rekao je Vučić na pitanje da li bi „Skot „leteo“ da je on bio prisutan.

