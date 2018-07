Vučić: Šta god da uradimo, mora referendum, Srbi da odluče

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da trenutno nema nikakav predlog za trajno rešenje kosovskog problema i da će izaći pred narod kada bude imao šta da mu ponudi.

„Šta god da uradimo, mora da idemo na referendum. Kako god da menjamo i na bilo koji način, kakve god ustavne promene da donosimo moramo da idemo na referendum“, rekao je Vučić novinarima u Zemunu.

Vučić je kazao da se na dnevnom nivou bori da se dobije nešto bolje i više od onoga što je bilo ranije.

„Na dnevnom nivou borimo se da nešto sačuvamo i da nešto imamo od Kosova i Metohije. Svi koji me svakodnevno kritikuju znaju koliko sam u pravu“, rekao je Vučić i pozvao političke protivnike da ne lažu ni sebe, ni njega, ni narod o mogućim rešenjima kosovskog pitanja.

On je kazao da će se svi lideri opozicionih partija ujediniti kako bi oborili referendum uz obrazloženje „za naivnu srpsku javnost“ da se ne može sprovoditi referendum u uslovima diktature zbog čega će „svaki referendum pasti“, jer je potrebno izvesti 50 odsto plus jednog čoveka.

„Svi će da se ujedine. Nećete videti nikakvu razliku izmedju Dragana Djilasa i Boška Obradovića. Oni se i ne razlikuju ni po čemu. Secikese, samo bi pare u svoje džepove i ništa drugo. Da bi došli na vlast koristiće Kosovo“, rekao je Vučić i dodao da time neće sruštiti njega već budućnost zemlje.

On je kazao da mu ne pada na pamet da raspisuje referendum „ako ne budemo imali nešto značajno više od onoga što imamo danas“.

„To oko Kosova svakako će ići vrlo teško. Bolje je da sporazum (sa Prištinom) postignemo, nego da ne postignemo“, rekao je Vučić novinarima u Zemunu.

Vučić je kazao da ljudi treba da razumeju da se mora brinuti o budućnosti na odgovoran način.

„Hoću da se ponašam odgovorno i da ponudim ono za šta znam da više od toga ne možemo da imamo, a onda Srbi neka odluče. Neću da pravim svadbe sa Albancima, nema nikakve tu sreće. Moja obaveza je da budem ozbiljan i da gledam u budućnost“, rekao je Vučić.

Vučić je kazao da Albanci neće 4. avgusta predstaviti svoj nacrt statuta ZSO u Briselu, ali da će on da nastavi da se bori za interese Srba.

Upitan o povlačenju Srba iz bezbednosnih snaga Kosova, za koje prištinski zvaničnici tvrde da se odvija pod pritiskom iz Beograda, Vučić je rekao da je njegov stav da Srbi ne treba da učestvuju u njihovom radu.

„Oni kažu da mi vršimo pritisak. Ako kažemo ne bismo voleli da Srbin puca na Srbina, ako je to što ja izgovorim pritisak, vi to zovite kako hoćete“, rekao je on i dodao da ne bi bilo normalno da Srbin puca na Srbina.

(Beta)