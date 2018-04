Vučić: Šta ja to meni ostalo da predam, što oni već nisu…?

NIŠ – U našoj zemlji možete da izmišljate šta god hoćete i ne vrede ni argumenti, ni činjenice, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom primedbi dela opozicije da se sastajao sa Sorošem, Levandovskim, te da je tajno pregovarao o razmeni teritorija u južnoj Srbiji za kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama.

Na to je, kaže, već više puta pokušao da odgovori, a onda zapitao: „A šta to ja da predam, što ti ljudi, koji to govore, poput Đilasa i Jeremića, već nisu predali i izgubili. Šta s Kosovom koje je proglasilo nezavinost, šta da predam – Crnu Goru?“.

(Tanjug)