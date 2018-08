Vučić: Šta je Srbija loše učinila?

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je proteklih dana zabeleženo snažno, višeslojno agentureno delovanje, zbog kojeg je Srbija dovedena u situaciju da se brani od tračeva i dezinformacija.

“ I sad bi trebalo da budemo srećni? Trebalo bi da budemo sreći da se nešto dogodilo – formiranje ZSO, a ne zato što nas danas nisu pobili“, primetio je predsednik.

On je, u razgovoru sa novinarima posle razgovora sa patrijarhom Irinejom, a nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, ukazao da je prethodnih dana zabeleženo agenturno delovanje iz raznih centara moći, u smisli kako se nešto stašno „kuva“, kako „strašni zločinci iz Beograda sa nešto malo manjim zločincima u Prištini nešto spremaju“.

„Taj ko to kaže mora biti ne samo zlonameran, nego težak bolesnik“, smatra Vučić.

Podsetio je da Srbija vodi politiku mira i da je uspela u tome da se sačuva svaki život.

„A onda nas vas optužuju da se dogovarate sa Prištinom da ubijate Srbe kako biste ostvarili svoje političke ciljeve. Svoju zemlju optužujete da je zločinačka i da će da ubija svoje ljude. Gde se to desilo – nikada i nigde“, primetio je.

Ali, kaže, bilo je važno da se izađe sa svim tim, kako Srbi, posebno Srbi sa KiM, ništa ne bi mogli da tarže, dodao je on.

„Zato sam ih molio da ne preduzimaju ništa, da izdrže još nekoliko dana da se vidi šta ta mreža radi“, rekao je Vučić.

A povodom optužbi političkih protivnika, rekao je:

„Šta je to država Srbija organizovala, šta je to loše uradila, šta su Srbi loše uradili? Osim što bismo mi želeli da ne budu svi Kosovari nego i Srbi i da, koliko je to moguće, pripadaju srpkoj državi. I u tome je moj greh i greh srpske države. Zato nam te pridike drže oni koju svoju državnost promenili u kosovarsku“, zaključio je on.

U dosovskom sistemu, i nekim drugim organizacijama, ne samo poliltičkim, sve vreme su defakto štitili punu „kosovsku nezavisnost“, kaže Vučić.

„Sve vreme je štićena nezavisnost i suverenitet teritorije „Republike Kosovo“. Ne Republike Srbije, nego Republike Kosovo“, precizirao je.

Kako je rekao, dovoljno je da se pročita samo šta su sve pričali i radili i dodao da ne mora više ništa o tome ni da kaže, a da građani sve to jasno vide i razumeju a i oni koji nisu – tek će da razumeju.

„A da štitim punu nezavisnost Republike Kosovo – neću da učestvujem u tome, a oni neka nastave to da rade“ rekao je Vucičh.

On je, napitanje da se tvrdi da je na Kosovu multikulturalnost upitao da li je to multikiulturalnost kada šrpskepoltičare hvale koji su im dali ptresudu MSP da je kososvska nezavisnost legitimna.

(Tanjug)