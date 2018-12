Vučić: Sutra u Kragujevcu otvaram fabriku sa 1.000 zaposlenih

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoriće sutra prvu fabriku u industrijskom kompleksu MIND Park u Kragujevcu.

On je rekao da će u njoj raditi skoro 1. 000 ljudi, ali nije otkrio o kojoj fabrici je reč.

„To je fabrika koju je Milanović zajedno sa Simensom i sa ostalima gradio. Za to živite, za to radite i za to se borite“, naglasio je Vučić u intervjuu Pink tv.

Kako je rekao, u tom industrijskom parku u Šumadiji će u narednom periodu biti otvorene još dve ili tri fabrike.

Vučić kaže da će u martu biti otvorena fabrka Forverk u Čačku.

„Treba da vidimo koje fabrike ćemo još da otvorimo u Pomoravlju, na primer u Ćupriji, koja ima dobru industrijsku zonu. Kada to sve završimo, nema više problema sa Šumadijom“.

Vučić ističe da Srbja ima 10,7 odsto više investicija nego prošle godine koja je bila izvanredna po broju stranih direktnih investicija, ali da je džaba što će Srbija imati 57 ili 58 odsto ukupnih stranih direktnih stranih investicija na Zapadnom Balkanu ako neko bude ugrožavao mir.

Kazao je da sada imamo 4,5 odsto rasta BDP-a, dok smo pre sedam ili osam godima imali rast od minus 3,1 odsto.

„Sada ćemo da napravimo više od dve miliajrde evra novostvorene vrednosti za godinu dana“, rekao je Vučić.

Investitor za projekat MIND Park je kompanija „Mind Real Estate“ koja je deo Milanović Indrustries Gruop – Mind Group, koja je u vlasništvu Bratislava Milanovića.

U okviru MIND Parka, podsetimo, kako je ranije najavljeno, poslovaće nemački Siemens, koji je početkom februara i zvanično preuzeo preduzeće Milanović inženjering.

Nemački investitor će, pema pisanju medija, ovde proizvodi kompletna šinska vozila, i to će biti njihova druga fabrika u Srbiji.

Industrijski kompleks Mind park, čija izgradnja je počela u aprilu u Lužnicama kod Kragujevca, osmišljen je kao grad u malom sa svim sadržajima koji su neophodni za svakodnevan život.

Pored toga što će Mind park biti industrijski kompleks, on će se utopiti u prirodni ambijent, a posebna pažnja je posvećena zaštiti životne sredine.

Izvođač radova je Tehnogradnja iz Kruševca.

Na površini od 10 hektara nalaziće se upravna zgrada Mind parka, kao i dečije obdanište i polikliničko – dijagnostički centar sa najsavremenijom opremom.

U zgradi inženjeringa radiće veliki broj inženjera iz različitih oblast, a ne samo za potrebe industrije šinskih vozila.

U okviru kompleksa nalaziće se i sportski tereni i multifunkcionalna hala, kao i aerodromska pista.

(Tanjug)