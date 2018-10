Vučić: Sve „botovi“ SNS u Svetskom ekonomskom forumu

BEOGRAD – Sve botovi SNS u Svetskom ekonomskom formu, i u Svetskoj banci i MMF-u, našalio se danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom napretka naše zemlje po indeksu konkurentnosti i osporavanja rezultata u opoziciji i delu medija.

Srbija napreduje, Srbija je na dobrom putu i biće sve uspešnija i sve bolja, poručio je on i dodao:

„Sve botovi SNS u Svetskom ekonomskom formu, i u Svetskoj banci i MMF-u, sve moji botovi, i oni tako donose odluke. Ne napreduje Srbija, to oni lažu, oni to rade samo zato što sam ja od njih to tražio. Šalu na stranu, Srbija napreduje“, rekao je Vučić novinarima.

Srbija je na 65. mestu u svetu prema globalnom indeksu konkurentnosti (GCI) za 2018. koji objavljuje Svetski ekonomski forum (WEF).

U konkurenciji je bilo 140 zemalja, a Srbija je dobila ocenu 60,9 i za pet mesta je poboljšala poziciju u odnosu na 2017. godinu.

(Tanjug)