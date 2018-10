Vučić: Svima u regionu potreban je mir

BEOGRAD – Svim zemljama regiona, Srbiji, Makedoniji, Albaniji, BiH i Crnoj Gori, svima nam je potreban mir da bi nam bilo bolje, a biće nam bolje ako budemo imali otvorene granice, investicije i slobodan protok roba, kaže predsednik Aleksandar Vučić.

„To je jedina šansa za sve nas da opstanemo. Zato sam spreman da razgovaram o svim kompromisnim varijatnama, jer to garanduje bolju budućnost svih“, rekao je predsednik novinarima nakon izlaganja na Beogradskog bezbednosnom forumu.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanja novinara iz regiona, a na pitanje makedonskih medija šta mu znači to što će Skoplje danas u Briselu zvanično otpočeti pregovore o članstvu u NATO, predsednik je odgovorio da mu to ništa ne znači.

„To što vi idete u NATO to nama ništa ne znači“, bio je direktan Vučić.

Upitan da komentariše ponašanje predsednika Makedonije Đorđa Ivanova i opozicije koji ne podržavaju Prespanski sporazum, Vučić je najpre ukazao da to nije pitanje za njega, jer je on, kaže, „Srbin, predsednik Srbije, te nije ni Makedonac, ni građanin Makedonije“.

„Kao kolega, poštujem Ivanova i nemam prava da se mešam u unutrašnje stvari u Makedoniji… To je odgovor čoveka koji želi najbolje sve vašoj zemlji“, rekao je Vučić i zapitao novinara ko su Makedoniji bliži prijatelji od Srbije.

Jedino mi, kazao je, od vas ne tražimo ništa, sem prijateljstva i dobrih odnosa.

„Ničim nikada nismo uvredili Makedoniju“, jasan je Vučić i dodao da je važno da u Makedoniji rade dobre stvari za svoju zemlju.

Podsetivši koliko je Srbija u finansijskom smislu napredovala u poslednje tri godine, Vučić je rekao da je možda kriv za mmilion stvari, ali da je za to zaslužan.

„O tome kako smo uspeli da tri godine uzastopno imamo suficit, kako smo obezbedili investicije… o tome će učiti u udžbenicima“, uveren je.

(Tanjug)