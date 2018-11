Vučić: Teško do bilo kakvog kompromisa, SAD korektno

ZRENJANIN – Posle uvođenja taksi od 100 odsto na robu iz Srbije nikakav kompromis nije ni vidljiviji, ni bliži, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da je zadovoljan izjavom američkog državnog sekretara Majka Pompea o tome da Priština mora da ukine takse, ali naglašava da Beograd i Priština nisu ni blizu bilo kakvog konačnog dogovora niti se sada vode razgovori.

„Američki stav o taksama je korektan. Ali, Amerika ima drugačiji odnos prema Kosovu, za njih su oni nezavisna država, za nas nisu. Važno je govoriti da treba naći kompromis, ali to nije moguće, ni oko CEFTA, ni oko Briselskog sporazuma. Teško je postići bilo kakav kompromis“, rekao je Vučić novinarima u Zrenjaninu.

On kaže da posle uvođenja taksi od 100 odsto na srpsku robu nikakav kompromis nije ni vidljiviji, ni bliži.

„Kad ne možete da se dogovorite ni oko elementarnih stvari, povlačenju taksi, kako onda da se oko krupnijih i važnijih stvari dogovorite“, dodao je Vučić, ističući , međutim, da u dogovoru leži budućnost.

Podsetio je da su za Srbiju dve stvari problem – to što Albanci računaju da imaju svoju državu i da je njihova državnost zaokružena, za šta će se boriti po cenu svega.

„To je faktor koji moramo da vidimo, a razmislite na šta smo mi spremni osim da opsujemo sopstvenu vlast i optužimo je i za ono što smo sami činili dok smo bili na vlasti“, rekao je on.

Druga stvar je činjenica da je dobar deo sveta već priznao tu državnost i da moramo da razumemo okvire u kojima se krećemo.

„Ako neko misli da će Albanci da nestanu ili njihova želja za državom – to su gluposti. Ili da ćemo mi promeniti stav SAD, Nemačke… To je nerealno, ali da možemo da se borimo da dobijemo najviše što možemo i da zaštitimo narod, zbog kojeg mnogo toga činimo i želimo da opstane i da čuvamo državu na KiM onoliko koliko možemo, koliko je imamo i koliko možemo da se izborimo. Ljudi treba da razumeju da to nije jednostavno“, ukazao je Vučić.

To posebno važi za one koji su sve prerogative vlasti predali Prištini u ruke i ubili svaku mogućnost sa nešto izdejstvujemo, a mi smo ipak našli način da se borimo za interese svog naroda, dodao je on.

„Ako ljudi to ne vide….“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)