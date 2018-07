Vučić: Tražimo mehanizam za zaštitu crkava na KiM

NIKINCI – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas, povodom pljačke crkve u selu Babin Most u opštini Obilić, da se traži mehanizam za zaštitu srpskih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, posebno onih južno od Ibra, gde Srbi nisu većina ili žive u enklavama, i da će ta tema što pre biti pokrenuta.

„Kako to da prokomentarišem onima koji ni ne znaju gde je Babin Most ? To je čisto srpsko selo i to nije ni prvi ni poslednji put, i trudimo se da nađemo poseban mehanizam za zaštitu srpskih crkava i manastrima na KiM, pre svega južno od Ibra, gde Srbi ne predstavljaju većinu, ili gde žive samo u enklavama… Ali to će biti jedna od prvih tema koju ćemo da pokrenemo u Briselu“, rekao je Vučić u Nikincima odgovarajući na pitanja novinara.

Na konstataciju novinarke da je ta crkva pljačkana 15 puta u prethodne četiri godine, Vučić je rekao da nije znao za taj podatak i zahvalio joj na toj informaciji.

Crkva Pokrov presvete Bogorodice i parohijski dom opljačkani su u subotu u selu Babin Most u opštini Obilić.

Vučić je rekao da kosovski Albanci to rade iz čistog besa i gneva, jer oni to već odavno računaju kao svoje i to im smeta.

„To je za njih kao čir na želucu i zato napadaju srpske crkve i manasitre. A najviše im smeta sever pokrajine… Ja sam ponosan na to što me nazivaju sotonom i đavolom i nikakav problem sa tim nemam, jer to onda znači da nešto dobro radim za srpski narod“, rekao je Vučić.

