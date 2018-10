Vučić: Umesto politike – pretnje, nasilje. . .

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vucić poručio je danas da će uvek da brani medije da rade svoj posao, bili protiv njega ili ne, ali i da će se boriti za svoje pravo da kaže šta misli i da kaže istinu.

Nikada nikoga od medija nije tužio, jer, rekao je za Pink tv, ima svoju glavu, pamet, marljivost, ruke da radi i sposobnost da odgovori rečima i delima.

Vučić je za TV Pink rekao da su pretnje opozicije silovanjem, vešanjem. . . posledica toga što nemaju svoju politiku, pa moraju da na taj način zauzimaju javni prostor.

Kako je rekao, pretnje silovanjem premijerki je poruka svim ženama u Srbiji, pretnja vešanjem je nešto što može da radi samo neko ko nije sasvim uračunljiv i ko nosi majicu žene koja je ubila i „overila“ čoveka, a sve to samo način da se kao izvine zbog nečega…

Ali, dodao je, ima nešto mnogo opasnije, a to je da opozicija i njen lider traže zatvor za urednika najtiražnijeg dnevnog lista u zemlji i zatvaranje druge po gledanosti Televizije u Srbiji.

To rade oni koji su u peridou od 2008. do 2012. godine ostavili 400.000 ljudi bez posla i doveli zemlju do bankrotstva.

„Zamislite da sam ja tražio zatvor za čoveka koji drugačije misli“, primetio je Vučić i pobrojao imena svih dnevnih novina, nedeljnika i televizija koje negativno i loše izveštavaju o njemu, kritikuju, ali i izmišljaju i lažu, te dodao da „nikada nikoga nije zbog toga tužio“.

Dodao je da niko ne demantuje sve ono što je rekao o vezama Šolaka i Đilasa, ali niti ko pita, niti ko demantuje pet miliona evra koje je dobio Vuk Jeremić od Patrika Hoa ili 200. 000 od katarske ambasade.

Naveo je da su se okupili svi oni koji su potekli iz DS, koji su se međusobno optuživali za krađe, malverzacije, a sada napravili svoje strančice, i doveli,i ovu fašističku, i sada kažu da su nada za Srbiju.

Ali, „to nije nada za pristojnu Srbiju“ zajljučio je predsednik Vučić.

(Tanjug)