Vučić: Vidi se ko je jači u SNS, žene ili muškarci

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je važno da se uspostavi puna ravnopravnost žena i da se ceni sposobnost, a ne to da li je neko žena ili muškarac.

Na pitanje novinara ko je jači u SNS, žene ili muškarci, Vučić je rekao: „Mislim da se to vidi“.

On je rekao da je na istaknutim pozicijama više žena, ali da je „po dubini“ države više muškaraca i da to mora da se menja.

On je primetio da je na mestima gradonačelnika, predsednika opština, ali i među direktorima preduzeća, mnogo više muškaraca, ali i to da posao koje žene obavljaju u državi – od predsednice Skupštine Srbije, guvernerke NBS, predsednice vlade i svih žena koje vode važne poslove i resore u vladi – rade odlično i da je to recept.

„Ali, suština je da napravimo da su žene ravnopravne, da se ceni sposobnost, a ne da li je žena ili muškarac. Da rad žena i muškaraca bude jednako cenjen“, podvukao je predsednik.

Dodao je da će se tražiti u svim organima stranke da bude i značajno veći broj žena od onoga što su zakonom propisani uslovi.

„Nadam se da ćemo tako imati bolju budućnsot, jer su žene odgovornije, stabilnije, ozbiljnije. Žene nisu površne i to je važno za državu i njenu stabilnost“, poručio je Vučić.

(Tanjug)