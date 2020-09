Vučič: Vladu neće sastavljati strane ambasade i tajkuni, biće novi ljudi u njoj

Predsednik Srbija Aleksandar Vučić izjavio je danas da vladu neće formirati „ni tajkuni ni strane ambasade“, napominjući da će biti vlada po meri naroda, kao i da su u periodu, pre ove vlasti, nju sastavljali „Mišković i američka ambasada“.

„Deo njih bi pre svega želeo ko da ne bude u Vladi, a onda i koga bi više voleli, ali ja se nasmejem i kažem koga bih ja voleo da vidim u njihovim vladama“, rekao je za TV Pink Vučić, koji je u službenoj poseti Turskoj, na pitanje o stranim uticajima u formiranju vlade.

Kada mu, rekao je, odgovore da Srbija nije deo Evropske unije, on uzvrati „da će tako nešto moći kad se to uvede i u njihovim zemljama“.

Vučić je rekao i da će nastojati da u novoj vladi bude „dosta novih ljudi“, iako to „nije lako jer su mnogi navikli na visoke funkcije“ i da se voze sa rotacijom na automobilu.

Govoreći o opoziciji, on je pozvao svakog ko tvrdi da „porodica Vučić“ ima plac to snimi i pokaže jer to, kako je naveo, nije istina, misleći na izjavu članice Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavete Vasilić da to telo pokušava da takve trvrdnje vojvodjanskih ratara proveri ali da institucije ne daju dokumentaciju.

Vučić je rekao i da oni koji mu prete nasiljem i „močugama“, „nemaju ni dva časa fiskulture i to sa poštedom ali žele da umesto njih lično neko druge tuče, kako bi (Dragan) Djilas i (Dragan) Šolak bili još bogatiji“.

„Takvi žele samo da ruše, rušili bi nacionalni stadion, spomenik Stefanu Nemanji, drugi plan sem rušenja i nemaju“, rekao je predsednik Srbije.

(Beta)

