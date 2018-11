Vučić: Zar da bacim senku na sve žrtve koje je Srbija dala?

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je Srbija na častan način predstavljena u Parizu na obeležavanju 100 godina od pobede u Prvom svetskom ratu i dodao da mu nije palo na pamet da zbog rasporeda sedenja pravi bilo kakav skandal i da tako baci senku na sve žrtve koje je Srbija dala u tom ratu.

Vucić je, odgovarajući na pitanja novinara, primetio da su mu neki govorili da je trebalo da napusti skup, ili da nije trebalo ni da ide. . .

Objasnio je da smo pre deset dana tražili taj raspored, plašeći se upravo stvari kakve su se desile, ali da smo, zauzvrat, dobili skoro ljutit odgovor da „neko vodi računa o tome“.

Videli smo, kaže, da neko jeste vodio računa, na štetu Srbije, i dodao da su ga neki ubeđivali i da je reč o abecednom redu, ali da je to laž i neistina i da je to učinjeno tako zbog nečije političke, i to dnevno političke odluke ili ne samo političke….

Predsednik Srbije je zahvalio ambasadoru Francuske Mondoliniju na izvinjenju koje je uputio zbog toga i naglasio da je time pokazao koliko mu je stalo do dobrih odnosa sa Srbijom.

Vučić je rekao i da nije dalje ostao na skupu u Parizu, te zbog svega toga ne zna šta se dalje tamo dešavalo i ponovio da nije želeo da pravi skandale i da ostane zabeleženo da je Srbija zemlja koja pravi skandale.

Onima koji kažu da je trebalo da ljutito reaguje poručio je da ga „ne vuku za jezik“, te podsetio da njega svi poštju, da je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel imao više od 10 sastanaka:

„Neki nisu imali nijedan, ili su imali jedan, a, bolje bi bilo da ni taj jedan nisu imali, jer ih je Merkel ‘isprašila’, zbog lažljive politike koju su vodili“, podsetio je.

Reč je, kaže, o onima koji ne smeju ni da pisnu u stranim ambasadama i koji na svakom mestu i svuda govore da bi priznali nezavisno Košovo, a da ovo što pričaju o tobož njegovoj odbrani rade samo zato jer im je to način da sruše Vučića sa vlasti.

Dodao je i da „kukaju“ kako ih nema na televizijama, a samo Boško Obradović je više puta u emisijama bio na RTS od njega, izuzimajući Dnevnik, iz kojeg, dodaje, ne mogu da ga „izbace“ po funkciji koju obavlja, kao i da je reč o ljudima koji toliko mrze da mrze i svoju zemlju i sve što je dobro u njoj urađeno.

„Neki ljudi mrze svoju zemlju samo zatoi što sam ja na njenom čelu“, dodao je.

Naveo je i da neki žele da „proguta udicu“ oko Kopernikusa i Telekoma, a reč je o tome da su to ljudi koji imaju medijski monopol, i koji bi samo da budu još bogatiji, i Šolak i Đilas i mnogi drugi.

Vučić se osvrnuo još jednom na obeležavanje u Parizu i rekao da mu je žao što neko nije razumeo kakvu svetinju taj dan predstavlja.

Ponovio je da smatra da smo se tamo na častan način predstavili, ali i da ćemo na isti takav način dočekati u decembru predsednika Francuske Emanuela Makrona, a zatim i ruskog predsednika Vladimira Putina.

(Tanjug)